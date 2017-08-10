«Матильда» получила прокатное удостоверение

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Сегодня, 10 августа, Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя «Матильда».

Об этом сообщил директор департамента кинематографии Вячеслав Тельнов, передает «Интерфакс». По его словам, фильму присвоена категория «16+».

Министерство культуры, пояснил Тельнов, руководствуется положениями Конституции РФ, которая запрещает цензуру. Он отметил, что в министерстве фильм посмотрели и составили заключение о его соответствии законодательству. «Ничего запрещенного в фильме нет», — заявил директор департамента кинематографии.

«Мы выдали прокатное удостоверение на всю территорию России, на каждой территории работают прокатные кинокомпании, которые осуществляют показ в регионах», — пояснил Тельнов, добавив, что исключить какие-то субъекты из прокатного удостоверения невозможно.

«Тем не менее органы исполнительной власти регионов, руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территории народов, могут самостоятельно определять целесообразность показа того или иного фильма», — сказал Тельнов.

Премьера исторической драмы «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской назначена на 25 октября 2017 года.

На днях глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пропросил министра культуры Владимира Мединского исключить Чечню из прокатного удостоверения «Матильды». С аналогичной просьбой к Мединскому обратились и власти Дагестана. «Запретить могут только в одном случае — когда нарушены законы российского государства», — прокомментировал Алексей Учитель.

P.S. «Интерфакс» цитирует заявление депутата Госдумы Натальи Поклонской в связи с выдачей прокатного удостоверения фильму «Матильда»:

«Выдали и выдали. Каждый человек, уважающий и понимающий, что такое достоинство, честь, что такое гордиться своей историей, великой многовековой красивой удивительной, что такое вера, что такое святыня — они не будут смотреть такую гадость».



