«Православные активисты» потребовали от кинотеатров не показывать «Матильду»

Кадр из фильма «Матильда» © «Каро-Премьер»

Общественная организация «Христианское государство – Святая Русь» разослала кинотеатрам письма, в которых потребовала отказаться от проката фильма Алексея Учителя «Матильда» под угрозой «русского майдана».

«Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма "Матильда" будет рассмотрена как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому майдану"», — цитирует письмо «Интерфакс».

Активисты обещают принять «методы борьбы с беззаконием и безумием» и сообщают, что отправили почтой более тысячи писем как на домашние адреса директоров кинотеатров, так и на их юридические адреса.

Историческая драма Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В фильме снялись Ларс Айдингер, Михалина Ольшанска, Луиза Вольфрам, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский и другие. Премьера картины первоначально была назначена на март 2017 года, но позже перенесена на 25 октября.

Прошлым летом инициативная группа «православных граждан» написала обращение в Генпрокуратуру с требованием привлечь авторов фильма к уголовной ответственности за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и возбуждение ненависти.

В ноябре депутат Госдумы, бывшая и.о. прокурора Крыма Наталья Поклонская, получив обращение представителей общественного движения «Царский крест», которые увидели в фильме «антироссийскую и антирелигиозную провокацию в сфере культуры», направила генеральному прокурору Юрию Чайке запрос о проверке «Матильды» на предмет оскорбления чувств верующих.

Проверка, проведенная до этого прокуратурой Петербурга, каких-либо нарушений закона не выявила.

На днях Поклонская попросила Генеральную прокуратуру проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание «Матильды», а также, как она сообщила «Коммерсант FM», провести исследование сценария фильма с привлечением «специалистов из числа профессиональных историков и представителей церкви».

«Выпад и обвинения депутата Поклонской происходят уже второй раз, и текст абсолютно одинаковый — что был тогда, что сейчас. Депутат Поклонская все-таки юрист, и теперь мы решили, что я не буду вступать в полемику, объяснять ей, кто порноактер, кто — не порноактер... Через пару дней будет ответ в юридической форме — в какой, вы узнаете буквально на днях», — прокомментировал Алексей Учитель.



