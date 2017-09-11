Противники «Матильды» сожгли автомобиль адвоката Учителя

© Константин Добрынин

Сегодня, 11 сентября, в Москве был сожжен автобомиль адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. На месте происшествия обнаружены листовки с надписью «За Матильду гореть».

Об этом сам Добрынин сообщил в фейсбуке. Он сделал несколько фотографий у своего офиса, на которых видна его сгоревшая машина и еще один пострадавший от огня автомобиль, а также разбросанные рядом с ними листовки.

По словам Добрынина, инцидент произошел в 5:30 утра. На место происшествия выезжали пожарные.

«Пока Поклонская рассказывает всем о каких-то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и жечь. Причем происходит все это синхронно. — пишет адвокат. — Сегодня они показали Москве и москвичам свое лицо и пришли к нашему офису».

Премьера исторической драмы Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской назначена на 25 октября. С прошлой осени депутат Госдумы Наталья Поклонская пытается запретить фильм. Он обращалась в прокуратуру с требованием проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание «Матильды», а также проверить картину Учителя на предмет оскорбления чувств верующих.

В январе 2017 года организация «Христианское государство — Святая Русь» (ХГСР) разослала кинотеатрам более тысячи писем, в которых потребовала отказаться от проката фильма под угрозой «русского майдана».

В начале августа «Матильда» получила прокатное удостоверение. В конце августа в Петербурге здание, где располагается студия Учителя, забросали бутылками с зажигательной смесью, 4 сентября был подожжен вход в екатеринбургский кинотеатр «Космос».

После инцидента в Екатеринбурге в ХГСР заявили о своей непричастности к поджогу, отметив при этом, что «доведенные до отчаяния люди, могут прибегнуть к крайне незаконным действиям, если в отношении антироссийской провокации, каковой является фильм "Матильда", не будет принято никаких мер».

P.S. «Безусловно, это уродливые проявления той самой дискуссии, которая ведется вокруг картины. Это экстремистские проявления, которые не могут не подлежать самому суровому осуждению», — цитирует «Интерфакс» комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

P.P.S. Следственным управлением УВД по Центральному округу Москвы по факту поджога автомобилей возбуждено дело по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), передает «Интерфакс».



