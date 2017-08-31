В студию Алексея Учителя бросили бутылки с зажигательной смесью

Набережная Крюкова канала, 12 © Яндекс.Карты

Сегодня, 31 августа, неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в здание открытой киностудии «Лендок» в Петербурге, где располагается офис студии «Рок» режиссера Алексея Учителя.

«В дом 12 по набережной Крюкова канала в 3:30 ночи неизвестные бросили стеклянные бутылки с какой-то жидкостью. К моменту приезда сотрудников полиции возгорание было потушено», — цитирует РИА Новости представителя ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщает «Фонтанка.ру», горел подоконник на первом этаже, на возгорание выезжали сотрудники ГУ МЧС по Петербургу. Огонь был потушен за 12 минут.

Полиция Адмиралтейского района проводит проверку по факту инцидента. Студия «Лендок» обратилась в прокуратуру с требованием защитить здание от вандалов.

По словам Алексея Учителя, он еще не слышал о происшествии.

Последний проект его студии «Рок» — историческая драма «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, премьера фильма должна состояться в октябре 2017 года.

В январе организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала кинотеатрам более тысячи писем, в которых потребовала отказаться от проката фильма «Матильда» под угрозой «русского майдана». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал авторов писем «анонимными экстремистами».

В мае стало известно, что петербургская полиция на основании запроса депутата Госдумы Натальи Поклонской проводит проверку кинокомпании «Рок» на предмет налоговых преступлений.

P.S. «С чем связано это нападение, должен устанавливать не я, но похоже, что это все последствия предыдущих угроз, — прокомментировал Алексей Учитель Русской службе BBC. — Они поступают все время: и на студию, и в кинотеатры. Сегодня день рождения у меня и Матильды Ксешинской — думаю, что это непростые все совпадения».

«Мы уже несколько раз обращались в государственные органы по поводу экстремистских и агрессивно настроенных организаций, которые угрожали поджигать кинотеатры, в которых покажут фильм "Матильда". Мы просили, чтобы ими занялись. Бездействие приводит вот к таким вещам», — добавил режиссер.



