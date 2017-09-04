Поджог кинотеатра в Екатеринбурге, возможно, связан с фильмом «Матильда»

Сегодня, 4 сентября, житель города Ирбит Свердловской области на автомобиле УАЗ, нагруженном канистрами с бензином и газовыми баллонами, протаранил двери кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге. По одной из версий, таким образом он пытался не допустить показа фильма Алексея Учителя «Матильда».

Площадь пожара составила 30 кв.м, возгорание ликвидировано, жертв и пострададавших нет, передает «Интерфакс».

За рулем УАЗа был 39-летний Денис Мурашов, пишет «КП-Екатеринбург». Два года назад у него была диагностирована острая форма шизофрении, он увлекался чтением сектанской литературы.

Мурашов вскоре был задержан. Главное управление Следственного комитета России (СКР) по Сврдловской области завело на него дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

«К настоящему времени установить причины и мотивы совершенного им деяния не удается, так как задержанный дает путанные и не вполне адекватные показания. — сообщает ГУ СКР по Свердловской области. — В связи с тем, что у следствия возникли сомнения во вменяемости подозреваемого, в психиатрическом медицинском учреждении, где он состоит на учете, изъята соответствующая медицинская документация для назначения и проведения в отношении него судебно-психиатрической экспертизы».

Следствие также «призывает представителей СМИ и общественности не тиражировать различные версии произошедшего», обещая дать «достоверную информацию обо всех обстоятельствах случившегося... по результатам проведенного полного и объективного расследования».

После того, как появились первые сообщения об инциденте в Екатеринбурге, мэр города Евгений Ройзман связал поджог кинотеатре со стремлением злоумышленника предотвратить показ фильма «Матильда». Ранее об этом же заявил близкий к следствию источник Znak.com.

«Эти провокации бросают тень на верующих людей, которые в соответствии с законом просят защитить их права», — ответила Ройзману депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая уже почти год пытается запретить прокат фильма Алексея Учителя.

Премьера исторической драмы «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской назначена на 25 октября. С прошлой осени Поклонская неоднократно обращалась в прокуратуру с требованием проверить фильм Учителя на предмет оскорбления чувств верующих.

В январе 2017 года организация «Христианское государство — Святая Русь» (ХГСР) разослала кинотеатрам более тысячи писем, в которых потребовала отказаться от проката фильма «Матильда» под угрозой «русского майдана».

Сегодня на сайте ХГСР появилось заявление, в котором организация отрицает какую-либо причастность к поджогу в Екатеринбурге. «Мы лишь констатируем тот факт, что доведенные до отчаяния люди, могут прибегнуть к крайне незаконным действиям, если в отношении антироссийской провокации, каковой является фильм "Матильда", не будет принято никаких мер», — говорится в заявлении.



