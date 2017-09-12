От «Матильды» отказалась крупнейшая российская киносеть

Кадр из фильма «Матильда» © «Каро-Премьер»

Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» решила не показывать фильм Алексея Учителя «Матильда», объяснив это решение принято угрозами в адрес кинотеатров.

«В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя "Матильда", произошедшими в последние дни в различных городах России и участившимися угрозами в адрес кинотеатров, руководство объединенной сети "Синема Парк" и "Формула кино" приняло решение отказаться от показа картины», — цитирует сообщение пресс-службы киносети «Интерфакс».

Пресс-служба заявляет, что решение «связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма". "Синема Парк" и "Формула Кино" по-прежнему остаются вне вопросов политики и религии».

Кроме того, пресс-служба приводит слова гендиректора киносети Романа Линина: «Отказ от показов фильма "Матильда" в наших кинотеатрах — это вынужденное решение. Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете. Как самая большая с точки зрения количества кинотеатров и географии сеть мы просто не можем подвергать опасности наших многочисленных посетителей».

В состав объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» входят входит 75 кинотеатров в 28 городах России, в том числе 213 кинозала в Москве и 130 в Петербурге.

Историческая драма «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской выходит в прокат 26 октября 2017 года.

В январе организация «Христианское государство — Святая Русь» (ХГСР) разослала кинотеатрам более тысячи писем, в которых потребовала отказаться от проката фильма под угрозой «русского майдана».

В начале августа «Матильда» получила прокатное удостоверение.

В конце августа в Петербурге здание, где располагается студия Алексея Учителя, забросали бутылками с зажигательной смесью.

4 сентября был подожжен вход в екатеринбургский кинотеатр «Космос».

11 сентября в Москве был сожжен автомобиль адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы Учителя. На месте происшествия были обнаружены листовки с надписью «За Матильду гореть».

P.S. Как сообщает «Интерфакс», cеть кинотеатров «Московское кино» не отказывается от показа «Матильды», сеть «Пять звезд» примет решение о прокате фильма Алексея Учителя в конце сентября.

«Могу сказать, что я долго терпел, но моя чаша терпения переполнена», — прокомментировал отказ крупшнейшей киносети от показа «Матильды» министр культуры Владимир Мединской.



