Серебренников снимает фильм о Цое

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Режиссер Кирилл Серебренников приступил в Петербурге к съемкам фильма, посвященного раннему этапу истории группы Виктора Цоя «Кино».

Об этом сегодня, 27 июля, Серебренников написал в фейсбуке. По словам режиссера, это будет романтическая и пронзительная «летняя музыкальная история про любовь совсем молодых людей, которые любят и играют рок-н-ролл», передает ТАСС.

Фильм будет называться «Лето» и выйдет в прокат в 2018 году. Сценарий написали Лилия и Михаил Идовы. Действие «Лета» происходит в конце 1970-х — начале 1980-х годов, когда 18-летний Виктор Цой записал свой первый альбом, песни «Когда-то ты был битником», «Алюминиевые огурцы», «Восьмиклассница».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу проекта, сюжет фильма будет построен на малоизвестных фактах биографии музыканта. В фильме будут использованы песни Цоя, а также музыка западных рок-музыкантов, повлиявшая на формирование русского рока.

«Создателям предстоит воссоздать атмосферу питерского рок-клуба, "квартирников" и всей эпохи рождения русского рока», — пояснили в пресс-службе.











