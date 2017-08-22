Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение© mskagency.ru
Сегодня, 22 августа, Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СК) предъявило обвинение в мошенничестве художественному руководителю театра «Гоголь-центр» режиссеру Кириллу Серебренникову.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко, обвинение режиссеру, ранее задержанному в Петербурге и доставленному в Москву, предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Она отметила, что Серебренников обвиняется в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». По словам Петренко, свою вину режиссер на допросе не признал.
23 мая у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски по делу о хищении бюджетных средств в созданной им «Седьмой студии». По делу «Седьмой студии» проходят ее бывшие руководящие сотрудники — генеральный директор Юрий Итин, генеральный продюсер Алексей Малобродский и главный бухгалтер Нина Масляева. 10 августа в Мосгорсуде зачитали ее показания, согласно которым Серебренников участвовал в хищении бюджетных средств.
Сегодня источник «Интерфакса», знакомый с материалами дела, сообщил, что основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Серебренникова послужили показания Масляевой и сотрудницы бухгалтерии «Седьмой студии» Татьяны Жириковой.
В поддержку Серебренникова, Малобродского и других фигурантов дела «Седьмой студии» выступили многие деятели культуры, в том числе Чулпан Хаматова, Владимир Урин, Евгений Миронов, Изабель Юппер, ассоциация «Свободное слово» и Ассоциация театральных критиков, группа французских режиссеров, актеров и театральных деятелей.
На сайте Change.org идет сбор подписей под обращением с требованием прекратить уголовное преследование Кирилла Серебренникова.
P.S. Мера пресечения для Кирилла Серебренникова будет определена завтра в Басманном районном суде Москвы, начало заседания в 12:00. Журналистка Катерина Гордеева и пресс-секретарь «Гоголь-центра» Дарья Аленина призвали прийти туда всех, неравнодушных к судьбе режиссера.
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