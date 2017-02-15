На реставрацию Исаакиевского собора за 10 лет потрачено более 770 млн рублей

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Государственный музей-памятник (ГМП) «Исаакиевский собор» в Петербурге с 2006 по 2016 год направил на реставрацию и ремонт Исаакиевского собора 770,69 млн рублей.

Об этом сегодня, 15 февраля, на конференции «Исторические чтения» в ГМП «Исаакиевский собор» сообщила специалист научно-редакционного отдела музея Ольга Жарковская, передает ТАСС.

За это время была осуществлена реставрация наружной скульптуры, в том числе 24 фигур ангелов и металлоконструкций балюстрады собора, реставрация звонницы с воссозданием колоколов, реставрация фонарика — самой высотной части здания, а также внутренние работы с реставрацией всех ценных пород камня, использованных в отделке интерьера собора, и живописи.

Живопись собора — 103 настенные росписи и 52 картин-икон на холсте — требует постоянного внимания реставраторов, поскольку техника, в которой они выполнены, оказалась неустойчивой к северному приморскому петербургскому климату. Климат требует от музейщиков постоянных усилий по поддержанию температурно-влажностного режима для сохранения каменного декора и росписей.

«ГМП "Исаакиевский собор" — один из немногих крупных музеев России, который работает без федерального финансирования и при этом полностью формирует бюджет на реставрацию, ремонт и содержание храмов- памятников из собственных средств, поступающих от уставной деятельности», — отметила Жарковская.

Решение городских властей передать Исаакиевский собор не позднее 1 марта 2019 года в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет вызвало споры и конфликты, жители Петербурга провели акции протеста, в самой крупной из них — 28 января на Марсовом поле — приняли участие около двух тысяч человек. Почти 212 тысяч подписей собрала онлайн-петиция «Требуем остановить передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ!».

Против передачи Исаакиевского собора также выступили деятели культуры, в частности, директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский и председатель комитета Госдумы по культуре кинорежиссер Станислав Говорухин.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности города Петербурга, оно охраняется на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении Министерства внутренних дел из-за больших расходов на содержание здания.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем возобновились богослужения, сейчас они проводятся ежедневно. По данным музея, в 2016 году проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А321 над Синаем, посетили около 18 тысяч человек. За это же время музей «Исаакиевский собор» посетили около 3,9 млн туристов.



