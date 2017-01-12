Говорухин выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ

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Сегодня, 12 января, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин высказался против решения властей Петербурга о передаче Исаакиевского собора Русской Православной Церкви.

«Я против такой инициативы. Если бы там не было служб, это одно дело. Но службы и так ведутся, не думаю, что необходимы какие-то другие меры», — цитирует Говорухина «Интерфакс».

Собор преподобного Исаакия Далматского, построенный в 1819–1858 годах, является музеем с 1948 года. В 1990 году в соборе была проведена первая церковная служба, сейчас они проходят регулярно по праздникам и воскресным дням.

10 января стало известно, что к концу 2017 года Исаакиевский собор по решению городских властей будет передан Петербургской епархии РПЦ, сохранив при этом музейные функции.

В Министерстве культуры считают, что «при передаче Исаакиевского собора сохранение за ним нынешних музейных функций возможно лишь теоретически».

Почти 126 тысяч подписей собрала онлайн-петиция «Требуем остановить передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ!».

11 января активисты молодежного демократического движения «Весна» вывесили на колоннаде Исаакиевского собора баннер «Не РПЦ». На 13 января у входа в Исаакиевский собор запланирована акция против его передачи РПЦ, которая пройдет в формате встречи с депутатами.

P.S. На сегодняшней пресс-конференции вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов заявил, что юридически собственником здания Исаакиевского собора останется город Петербург, передает «Интерфакс». «Исходя из этого, мы обязаны будем нести расходы по содержанию Исаакиевского собора как объекта охраны в надлежащем состоянии», — сказал Мокрецов.

Вице-губернатор также сообщил, что РПЦ может лишиться права пользования собором, если не будет соблюдать планирующийся к заключению договор с властями Петербурга о сохранности музейных объектов.



