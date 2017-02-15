В Минкульте назвали ложью слухи о слиянии РГБ и РНБ

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Сегодня, 15 февраля, пресс-секретарь министра культуры Владимира Мединского Ирина Казначеева назвала «абсолютной ложью» заявления о готовящемся объединении Российской государственной библиотеки (РГБ) в Москве и Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге.

«Остановить объединение невозможно, ибо невозможно остановить то, что никогда не начиналось», — цитирует Казначееву «Интерфакс».

Она заявила, что сообщения о сокращении сотрудников РНБ и о слиянии библиотек «являются абсолютной ложью, распространяются людьми некомпетентными, и в личных интересах».

«Не могу комментировать детали, так как это прерогатива руководства, но как лично понимаю суть вопроса: речь идет об инициативе самих двух библиотек о поэтапном объединении усилий в целях оптимизации работы электронных библиотек, комплектации книжных фондов и других направлений, результатом которых стало бы улучшение качества обслуживания читателей, рост заработной платы сотрудников и модернизация этих учреждений», — сказала пресс-секретарь министра культуры.

Также она прокомментировала информацию об увольнении главного библиографа информационно-библиографического отдела РНБ Татьяны Шумиловой, критиковавшей идею объединения библиотек. Увольнение возмутило филологов, литературоведов, писателей, переводчиков и издателей, по мнению которых оно «носит очевидно репрессивный характер и имеет целью погасить протест, возникший внутри библиотеки».

«Надо отметить, что "Главный библиограф" — это формальное название должности, не самой высокой в библиотеке. — пояснила Казначеева. — Выше, к примеру, "главный библиотекарь" (их в РНБ 132), а библиографов — 31 человек, и эта должность ранга примерно такого же, как главный специалист в Комитете по культуре Петербурга».

Ранее сообщалось, что объединить РНБ и РГБ предлагают их руководители Владимир Гнездилов и Александр Вислый, и эту инициативу поддержал министр культуры Владимир Мединский. Против нее выступили представители научного и библиотечного сообщества, а также советник президента по культуре Владимир Толстой и Петербургский ПЕН-клуб.



