Обращение ученых в связи со слиянием РГБ и РНБ
Восемнадцать российских филологов и историков выступили с обращением к образовательному, научному и библиотечному сообществу в связи с планами слияния Российской государственной библиотеки (РГБ) и Российской национальной библиотеки (РНБ).
Объединить библиотеки предлагают их руководители Владимир Гнездилов и Александр Вислый, инициативу поддержал министр культуры Владимир Мединский.
COLTA.RU приводит заявление ученых полностью:
Об угрозе слияния и поглощения библиотек
Обращение к образовательному, научному и библиотечному сообществу
Бюрократии нужны великие реформы, нам нужны нормальные библиотеки — районные, университетские, общенациональные. Читателям нужны постоянно работающие, а не постоянно реформируемые и сокращаемые библиотечные центры. Библиотеки страны представляют собой культурную ценность, традицию которую призваны поддерживать мы, читатели, — научное и образовательное сообщество.
Не представлено пока никакой внятной программы работы в условиях реформирования, но уже есть прожекты перемещения библиотечных коллекций на городские окраины и за черту города, а также подтверждается план объединения библиотек-гигантов — Российской государственной библиотеки (Москва) и Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) — на основе личной унии двух управленцев. Основным резоном назван принцип меньших необходимых затрат: например, на приобретение одного комплекта книг вместо двух для каждой библиотеки по отдельности и создания одного громадного каталога вместо двух.
Обсуждать предложенные бюрократической повесткой пункты вообще не имеет смысла с точки зрения логики и задач развития библиотек и интересов читателей. Не так ценно для читателей, одно или два юридических лица сохранятся при выполнении бессмысленного и наверняка затратного проекта слияния и поглощения, важно, что библиотеки теряются историческое своеобразие и уникальность, свое лицо. Кроме того, на период реконструкции читатели рискуют потерять даже теперешние условия работы: явно пострадает доступность электронного заказа и сроки выдачи, а продолжение комплектации фонда планируется при уменьшении числа обязательных экземпляров.
Борьба бюрократии за владения объектами недвижимости уже идет, и дальнейшие внезапные нововведения, перемещения, слияния и поглощения центров и институтов культуры призваны служить прикрытием этих целей. Протест вызывает уже то, что такие министерские инициативы в нашей стране в принципе возможны, и при этом без предварительных консультаций и учета мнения специалистов.
Центральные удобные локации и исторические здания библиотек имеют, помимо рыночной стоимости, роль символического капитала, и библиотеки не должны терять и этой ценности, поскольку распоряжаются ей на благо общества. Необходимо и оправдано предоставление библиотекам новых площадей рядом с основным хранением, а не продолжение политики ссылки фондов и читателей на окраины. В результате этой политики появляется лишь дополнительный аргумент против поддержки библиотек: малочисленность читателей. Собственно, данные действия и направлены на сокращение числа грамотных специалистов, остающихся на Родине: как профессиональных библиотекарей и библиографов, так и исследователей и ученых-преподавателей.
Что касается идеи величия и величины библиотеки — то размер объекта в метрах и километрах в современном мире почти ничего не решает. Задачей является не растянуть библиотечные структуры на 700 км, не приписать каталог библиотеки к двум городам — а вписать библиотеки в глобальное научное сообщество — российское и мировое, обеспечить, с одной стороны, удобный доступ к нашим книжным коллекциям из разных точек мира, а, с другой стороны, — доступ к мировым современным электронным ресурсам и базам для удаленно работающих читателей (как российских провинциальных, так и иностранных специалистов, которые ценят и изучают российские собрания).
Эта деятельность не должна подменять конкретной работы библиотек с реальным физически присутствующим в читальных залах квалифицированным читателем. Такая потребность личного присутствия в фондах и работы с оригиналами есть, в первую очередь, у гуманитариев, текстологов, историков и филологов, которые в ходе безответственных опытов бюрократии просто лишаются возможности выполнять свои профессиональны функции.
Интеграция библиотечного и научного сообществ — разумные и необходимые формы объединения, которые не требуют ни масштабных административных перестановок, ни больших затрат. Необходим консенсус этих двух сообществ при обсуждении и проведении реформ. «Бюрократические революции», неподготовленные, но амбициозные инициативы, слияние и поглощение библиотек, напротив, при любом уровне затрат, не могут способствовать совершенствованию библиотечного дела в России и отвечать современным нуждам развития образования и науки страны.
- Чудакова Мариэтта Омаровна, доктор филологических наук, член Европейской академии, профессор Литературного института
- Касаткина Татьяна Александровна, доктор филологических наук, заведующая отделом теории литературы Института мировой литературы РАН, председатель Комиссии по изучению творческого наследия Ф.М. Достоевского научного совета «История мировой культуры» РАН
- Стаф Ирина Карловна, кандидат филологических наук, переводчик, дважды лауреат премии им. М. Ваксмахера
- Сурат Ирина Захаровна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН
- Гусейнов Гасан Чингизович, доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ.
- Селунская Надежда Андреевна, историк, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН
- Лифшиц Александр Львович, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ, заведующий отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ
- Успенский Федор Борисович, филолог, чл.-корр. РАН, заместитель директора Института славяноведения РАН
- Литвина Анна Феликсовна, филолог, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ
- Кравецкий Александр Геннадьевич, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН
- Вдовиченко Андрей Викторович, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН
- Бутырский Михаил Николаевич, старший научный сотрудник Государственного музея искусства народов Востока
- Плетнева Александра Андреевна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН
- Любжин Алексей Игоревич, доктор филологических наук, профессор университета Дмитрия Пожарского
- Зыкова Галина Владимировна, доктор филологических наук, профессор филологического факультета МГУ
- Шамин Степан Михайлович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН
- Макеев Михаил Сергеевич, доктор филологических наук, филологический факультет МГУ
- Школьникова Ольга Юрьевна, доктор филологических наук, филологический факультет МГУ
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