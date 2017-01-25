Обращение ученых в связи со слиянием РГБ и РНБ

Восемнадцать российских филологов и историков выступили с обращением к образовательному, научному и библиотечному сообществу в связи с планами слияния Российской государственной библиотеки (РГБ) и Российской национальной библиотеки (РНБ).

Объединить библиотеки предлагают их руководители Владимир Гнездилов и Александр Вислый, инициативу поддержал министр культуры Владимир Мединский.

COLTA.RU приводит заявление ученых полностью:







Об угрозе слияния и поглощения библиотек

Обращение к образовательному, научному и библиотечному сообществу

Бюрократии нужны великие реформы, нам нужны нормальные библиотеки — районные, университетские, общенациональные. Читателям нужны постоянно работающие, а не постоянно реформируемые и сокращаемые библиотечные центры. Библиотеки страны представляют собой культурную ценность, традицию которую призваны поддерживать мы, читатели, — научное и образовательное сообщество.

Не представлено пока никакой внятной программы работы в условиях реформирования, но уже есть прожекты перемещения библиотечных коллекций на городские окраины и за черту города, а также подтверждается план объединения библиотек-гигантов — Российской государственной библиотеки (Москва) и Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) — на основе личной унии двух управленцев. Основным резоном назван принцип меньших необходимых затрат: например, на приобретение одного комплекта книг вместо двух для каждой библиотеки по отдельности и создания одного громадного каталога вместо двух.

Обсуждать предложенные бюрократической повесткой пункты вообще не имеет смысла с точки зрения логики и задач развития библиотек и интересов читателей. Не так ценно для читателей, одно или два юридических лица сохранятся при выполнении бессмысленного и наверняка затратного проекта слияния и поглощения, важно, что библиотеки теряются историческое своеобразие и уникальность, свое лицо. Кроме того, на период реконструкции читатели рискуют потерять даже теперешние условия работы: явно пострадает доступность электронного заказа и сроки выдачи, а продолжение комплектации фонда планируется при уменьшении числа обязательных экземпляров.

Борьба бюрократии за владения объектами недвижимости уже идет, и дальнейшие внезапные нововведения, перемещения, слияния и поглощения центров и институтов культуры призваны служить прикрытием этих целей. Протест вызывает уже то, что такие министерские инициативы в нашей стране в принципе возможны, и при этом без предварительных консультаций и учета мнения специалистов.

Центральные удобные локации и исторические здания библиотек имеют, помимо рыночной стоимости, роль символического капитала, и библиотеки не должны терять и этой ценности, поскольку распоряжаются ей на благо общества. Необходимо и оправдано предоставление библиотекам новых площадей рядом с основным хранением, а не продолжение политики ссылки фондов и читателей на окраины. В результате этой политики появляется лишь дополнительный аргумент против поддержки библиотек: малочисленность читателей. Собственно, данные действия и направлены на сокращение числа грамотных специалистов, остающихся на Родине: как профессиональных библиотекарей и библиографов, так и исследователей и ученых-преподавателей.

Что касается идеи величия и величины библиотеки — то размер объекта в метрах и километрах в современном мире почти ничего не решает. Задачей является не растянуть библиотечные структуры на 700 км, не приписать каталог библиотеки к двум городам — а вписать библиотеки в глобальное научное сообщество — российское и мировое, обеспечить, с одной стороны, удобный доступ к нашим книжным коллекциям из разных точек мира, а, с другой стороны, — доступ к мировым современным электронным ресурсам и базам для удаленно работающих читателей (как российских провинциальных, так и иностранных специалистов, которые ценят и изучают российские собрания).

Эта деятельность не должна подменять конкретной работы библиотек с реальным физически присутствующим в читальных залах квалифицированным читателем. Такая потребность личного присутствия в фондах и работы с оригиналами есть, в первую очередь, у гуманитариев, текстологов, историков и филологов, которые в ходе безответственных опытов бюрократии просто лишаются возможности выполнять свои профессиональны функции.

Интеграция библиотечного и научного сообществ — разумные и необходимые формы объединения, которые не требуют ни масштабных административных перестановок, ни больших затрат. Необходим консенсус этих двух сообществ при обсуждении и проведении реформ. «Бюрократические революции», неподготовленные, но амбициозные инициативы, слияние и поглощение библиотек, напротив, при любом уровне затрат, не могут способствовать совершенствованию библиотечного дела в России и отвечать современным нуждам развития образования и науки страны.



