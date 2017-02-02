Против слияния РГБ и РНБ выступил советник президента

© Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга

Советник президента по культуре Владимир Толстой высказался категорически против объединения Российской государственной библиотеки (РГБ) в Москве и Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге.

«Я категорически против. Надеюсь, что это не состоится, не вижу ни одного плюса, вижу одни минусы», — цитирует Толстого ТАСС.

Комментируя недавнее заявление и.о. генерального директора РГБ Владимира Гнездилова о том, что в правительстве создается рабочая группа по вопросу объединения РГБ и РНБ, советник президента сказал: «Группа создается. Если меня пригласят работать в этой группе, я, безусловно, буду придерживаться этой позиции».

Объединить библиотеки предлагают их руководители Владимир Гнездилов и Александр Вислый, инициативу поддержал министр культуры Владимир Мединский. Против нее выступили 18 российских филологов и историков, распространив обращение к образовательному, научному и библиотечному сообществу «Об угрозе слияния и поглощения библиотек».

«"Бюрократические революции", неподготовленные, но амбициозные инициативы, слияние и поглощение библиотек, напротив, при любом уровне затрат, не могут способствовать совершенствованию библиотечного дела в России и отвечать современным нуждам развития образования и науки страны», — говорится в обращении.



