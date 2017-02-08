Филологи и литераторы протестуют против увольнения библиографа РНБ

Сорок филологов, литературоведов, писателей, переводчиков и издателей подписали открытое письмо директору Российской национальной библиотеки (РНБ), в котором выразили протест в связи с увольнением главного библиографа информационно-библиографического отдела РНБ Татьяны Шумиловой.

COLTA.RU приводит письмо полностью:





Директору Российской национальной библиотеки

Вислому Александру Ивановичу

Открытое письмо

Как стало известно из СМИ, Вашим приказом от 7 февраля 2017 года уволена с занимаемой должности главный библиограф информационно-библиографического отдела РНБ Татьяна Эдуардовна Шумилова, проработавшая в библиотеке 32 года без единого взыскания. Какое бы юридическое основание ни подводилось под это решение, совершенно прозрачна его истинная причина — выступление Татьяны Шумиловой против проекта слияния РГБ и РНБ, проводимого без профессиональной экспертизы и широкого общественного обсуждения. Этот бездумный управленческий проект, таящий в себе угрозу поглощения и в конечном счете уничтожения РНБ, уже вызвал недоумение научного и библиотечного сообщества; в этом же русле лежит интервью Т.Э. Шумиловой — профессионала, прекрасно понимающего суть и возможные последствия поспешно принимаемых решений.

Увольнение Татьяны Шумиловой носит очевидно репрессивный характер и имеет целью погасить протест, возникший внутри библиотеки. Мы присоединяемся к письму сотрудников в защиту коллеги, требуем восстановить Татьяну Эдуардовну Шумилову в занимаемой должности и привлечь как эксперта к обсуждению судьбы РНБ.

Ирина Сурат, филолог

Марина Вишневецкая, писатель

Наталья Мавлевич, переводчик

Юлий Гуголев, поэт

Надежда Селунская, историк

Нуне Барсегян, писатель

Максим Амелин, поэт, издатель

Любовь Сумм, переводчик

Ирина Стаф, филолог, переводчик

Ирина Левинская, историк

Ольга Дробот, переводчик

Игорь Харичев, писатель, журналист

Виталий Диксон, писатель

Варвара Горностаева, издатель

Ольга Седакова, писатель

Майя Кучерская, писатель

Николай Кононов, писатель

Денис Драгунский, писатель

Елена Чижова, писатель

Дмитрий Бавильский, писатель

Виктор Есипов, поэт, литературовед

Владимир Сотников, писатель

Татьяна Сотникова (Анна Берсенева), писатель

Татьяна Щербина, писатель

Леонид Бахнов, писатель

Татьяна Толстая, писатель

Лев Рубинштейн, писатель

Наталия Соколовская, писатель

Сергей Стратановский, поэт

Борис Фрезинский, историк литературы

Татьяна Вольтская, поэт, журналист

Татьяна Чернышева, переводчик

Ирина Балахонова, издатель

Борис Вишневский, писатель, публицист, депутат ЗС СПб

Олег Дорман, кинорежиссер

Сергей Гандлевский, писатель

Татьяна Бонч-Осмоловская, писатель, филолог

Виктор Куллэ, поэт

Григорий Петухов, поэт

Олег Лекманов, филолог

P.S. Менее чем за сутки свои подписи под письмом поставили еще 95 человек:

Ирина Кравцова, издатель

Михаил Шейнкер, филолог

Мария Пироговская, антрополог

Игорь Курляндский, историк

Михаил Айзенберг, поэт

Сергей Лебедев, писатель, журналист

Павел Кудюкин, историк

Марк Гринберг, переводчик

Павел Успенский, филолог

Александр Дмитриев, историк

Елена Куранда, филолог

Татьяна Левина, искусствовед

Сергей Завьялов, поэт

Сергей Иванов, историк

Татьяна Костина, историк, архивист

Дмитрий Первушин, киноработник

Юлия Красносельская, филолог

Дмитрий Дубровский, историк

Денис Ахапкин, филолог

Нина Шульгина, переводчик

Мария Брусовани, переводчик

Сергей Дедюлин, историк, библиограф, издатель

Екатерина Нечаева, историк

Алексей Лопатин, театровед

Вячеслав Некрасов, историк

Андрей Кириллов, искусствовед

Людмила Вольфцун, историк

Борис Каганович, историк

Наталья Ликвинцева, переводчик

Григорий Утгоф, филолог

Иван Толстой, историк, журналист

Татьяна Долинина, биолог

Борис Соколов, историк, публицист

Елена Рыбакова, редактор

Ольга Чехова, переводчик

Джованни Савино, историк

Татьяна Мнева, писатель

Екатерина Лямина, филолог

Светлана Кошелева, преподаватель

Елена Грачева, филолог

Елена Кардаш, филолог, переводчик

Ольга Пантелеева, музыковед

Мария Степанова, литератор, журналист

Анна Климова, антрополог

Екатерина Алябьева, журналист

Валерий Дымшиц, преподаватель, переводчик

Дарья Дубовка, антрополог

Андрей Бредштейн, библиограф

Анна Темкина, социолог

Александр Фельдберг, редактор

Полина Федорова, фотограф

Елена Коркина, филолог

Майя Лавринович, историк

Александр Долинин, филолог

Анастасия Карасева, антрополог

Всеволод Зельченко, филолог

Алексей Оскольский, биолог

Наталья Заика, лингвист

Наталья Яковлева, филолог

Татьяна Степанищева, филолог

Маргарита Савицкая, медик

Александр Желтов, лингвист

Елена Желтова, филолог

Мария-Анна Гущина, редактор

Анна Даугавет, лингвист

Кира Долинина, искусствовед

Марианна Шахнович, историк философии, религиовед

Юрий Чистов, антрополог

Юлия Яковлева, писатель

Даниэль Лурье, редактор

Наталия Слюсарь, лингвист

Андрей Костин, историк литературы

Кирилл Осповат, филолог

Елизавета Чебучева, редактор, переводчик

Надежда Зайцева, журналист

Андрей Алексеев, математик

Сергей Козлов, филолог

Александра Касаткина, социальный антрополог

Данила Рыговский, антрополог

Алексей Вдовин, филолог

Римма Крупова-Лурье, историк

Александр Лаврентьев, историк

Лев Лурье, историк

Анна Смолярова, преподаватель

Инга Матвеева, филолог

Юлия Рыкунина, читательница

Ольга Бударагина, филолог

Белла Рапопорт, журналист

Михаил Алексеевский, филолог, антрополог

Михаил Шумилин, филолог

Аркадий Авдохин, историк

Мария Майофис, историк культуры

Дина Магомедова, филолог

Вадим Полонский, филолог

Александра Чабан, филолог



