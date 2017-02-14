Петербургский ПЕН выступил против слияния РНБ и РГБ

Исполком Санкт-Петербургского ПЕН-клуба распространил заявление против объединения Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге и Российской государственной библиотеки (РГБ) в Москве.

К заявлению исполкома, опубликованному в фейсбуке писателя и редактора Наталии Соколовской, присоединились более ста человек, сбор подписей продолжается.

COLTA.RU приводит заявление полностью:







Заявление Санкт-Петербургского ПЕН-клуба

Мы, члены Санкт-Петербургского ПЕН-клуба — писатели, переводчики, издатели, деятели науки, возмущены возникшим в бюрократических кулуарах проектом слияния Российской Национальной библиотеки (бывшей «Публичной») с Российской Государственной библиотекой в Москве (бывшей «Ленинской»). Мы убеждены, что последствия такого слияния будут катастрофическими, прежде всего для Петербурга. Российская Национальная библиотека — одна из крупнейших в мире — национальное достояние, которым по праву гордится наш город и наша страна. Это единственная в мире библиотека, в которой собрано все, что когда-либо издавалось на русском языке. Она обладает своим неповторимым обликом, имеет «свое лицо». Некоторые ее отделы уникальны и не имеют аналогов в других библиотеках мира. Таков, например, создававшийся усилиями нескольких поколений отдел «Россика», объединяющий в себе посвященные России издания на иностранных языках. В результате готовящегося объединения «Публичка» может утратить свое значение общероссийского книгохранилища. Под угрозой окажутся ее основные функции: в частности функция библиографического института, создающего и выпускающего необходимые для развития науки и культуры библиографические пособия. Предполагаемое объединение — удар по науке и культуре Петербурга, еще один шаг на пути его «провинциализации».

Нынешнее руководство «Публички», взяв курс на слияние, игнорирует мнение сотрудников библиотеки, демонстративно запугивает их. Показательное увольнение под надуманным предлогом Татьяны Эдуардовны Шумиловой, библиографа с 32-летним стажем, осмелившейся публично высказать свое несогласие с решением московского руководства — красноречивое тому подтверждение. Мы решительно требуем восстановления Т.Э. Шумиловой в должности главного библиографа информационно-библиографического отдела НРБ. За ее увольнением нам видится не «частная история сотрудника библиотеки», а сознательное унижение человеческого достоинства одного из лучших представителей петербургской интеллигенции, сознательная попытка унизить наш город, как это не раз уже бывало в новейшей истории и продолжается до сих пор. Мы расцениваем ситуацию вокруг РНБ как продолжение массированной атаки на культурные традиции Петербурга.

В последние годы Петербург лишился нескольких газет и своего телевидения; черепашьими темпами (по сравнению с Москвой) строится метро, жизненно необходимое городу; в то же время, чтобы достроить новый стадион, удовлетворяющий амбициям московского начальства, город вынужден отрывать бюджетные средства от строительства детских садов, поликлиник и школ. Даже Исаакиевский собор, на который претендует РПЦ, предполагается передать не Санкт-Петербургской епархии, а Московскому патриархату. И вот теперь славу и гордость Петербурга, Публичную библиотеку, которую и так в последнее время лишили важнейших изданий, получаемых по подписке, хотят подчинить Москве. Наша страна уже испытала на себе однажды (при Хрущеве) печальные последствия волюнтаристских укрупнений. Объединяя школы и вузы, а теперь еще и две крупнейшие библиотеки, необходимые стране именно как самостоятельные величины, руководители соответствующих ведомств проявляют незнание исторических реалий и совершают непоправимую ошибку.

Мы уверены, что вопрос о «слиянии» двух крупнейших российских библиотек должен быть немедленно снят с повестки дня. Но поскольку этот вопрос все же возник и продолжает дебатироваться, он не может решаться келейно, в кабинетах власти, без широкого общественного обсуждения. Государство обязано прислушаться к мнению экспертного сообщества, а также принять во внимание многочисленные голоса протеста, в первую очередь, голоса сотрудников обеих библиотек.

12 февраля 2017 года

Исполком Санкт-Петербургского ПЕН-клуба





К Исполкому Санкт-Петербургского ПЕН-клуба присоединились (список открыт):

Коцюбинский Даниил, историк

Нина Попова, музейный работник

Игорь Харичев, писатель, главный редактор журнала «Знание — сила»

Ольга Варшавер, переводчик

Вадим Лурье, доктор философских наук, епископ Катакомбной церкви

Нуне Барсегян, писатель, психолог

Виктор Есипов, поэт, литературовед

Алиса Ганиева, писатель

Марина Вишневецкая, писатель, сценарист

Леонид Бахнов, писатель

Наталья Мавлевич, переводчик

Лариса Дмитриева, актриса

Татьяна Мэй, краевед, экскурсовод

Диана Качалова, журналист

Татьяна Позднякова, историк литературы

Исанна Лурье, филолог, музейный работник

Любовь Сумм, переводчик

Галина Артёменко, журналист

Наталья Нусинова, киновед, писатель

Денис Драгунский, писатель

Ирина Стаф, филолог, переводчик

Анна Сусид, журналист, бывший сотрудник РНБ

Ольга Шервуд, журналист, кинокритик

Геннадий Красухин, литератор

Марина Алякринская, журналист, культуролог

Ирина Мулина, историк-архивист

Наталия Перевезенцева, писатель, историк города

Елена Вольгуст, театральный критик, журналист

Людмила Волкова, фотограф

Сергей Яковлев, писатель

Мария Кшондзер, историк литературы

Борис Лихтенфельд, литератор

Михаил Эпштейн, филолог, культуролог

Марианна Тайманова, переводчик

Михаил Эдельштейн, филолог

Валерий Дымшиц, преподаватель, переводчик

Владимир Гольбрайх, социолог

Екатерина Климова, искусствовед, музейный работник

Ирина Кравцова, издатель

Диана Гизатуллина, психолог

Анатолий Епов, педагог-психолог

Александр Сальников, физик

Нина Сальникова, психолог

Ксеня Глотова, художник-педагог

Сергей Поздняков, кузнец

Ксения Алексеева, редактор

Марина Елпашева, филолог

Джордж Гуницкий, поэт, драматург, Старый Рокер

Марина Бережная, журналист

Татьяна Долинина, преподаватель

Анна Искоз-Долинина, профессор, арабист

Светлана Левина, филолог

Владимир Дадали, биохимик, профессор

Наталия Дадали, социолог

Олег Божков, социолог

Олег Симанович, социолог

Юлия Болдырева, врач

Лев Болдырев, школьник

Ольга Лобкова, врач

Мария Козлова, врач

Валентина Красилева, инженер

Валентина Преснова, редактор

Ольга Голубева, редактор

Эльвира Ремизова, редактор

Инга Орлова, редактор

Геннадий Крейнин, инженер

Александр Карасев, доцент ЛЭТИ

Федор Пугач, врач профессор

Майя Кругликова, экскурсовод

Ирина Лисаевич, кандидат архитектуры, экскурсовод

Зоя Кирцидели, экскурсовод

Элла Еленик, экскурсовод

Ирина Фиофилактова, экскусовод

Ирина Имамбаева, экскусовод

Ирина Гершкович, экскурсовод

Татьяна Резвых, историк философии

Елена Погорельская, филолог

Лариса Сизинцева, культуролог

Тамара Буковская, поэт

Вера Сомина, театровед, историк петербургской культуры

Ольга Кушлина, литератор

Марина Дмитревская, главный редактор "Петербургского театрального журнала", арт-директор Всероссийского театрального фестиваля "Пять вечеров" им. А. Володина

Анна Шульгат, переводчик, театровед, эксперт Фонда

Д.С.Лихачева

Елена Лихачёва , филолог

Елена Баевская, переводчик, преподаватель

Елена Грачева, филолог-русист, преподаватель

Владимир Сотников, писатель.

Татьяна Сотникова (Анна Берсенева), писатель

Ольга Немировская, учитель на пенсии и многодетная мать

Наталья Самовер, историк

Екатерина Лямина, филолог, переводчик, преподаватель

Юлия Гойтиева, театровед, ведущий ассистент А.Бубеня

Анджей Бубень, режиссер

Янина Парунова, дизайнер

Инга Царовцева, биолог

Александр Слободской, кинорежиссер

Сергей Столяров, режиссер

Елена Шамшина, библиотекарь

Татьяна Бонч-Осмоловская, писатель, филолог

Варвара Горностаева, издатель

Екатерина Видре, редактор

Алексей Моторов, врач

Лидия Зарецкая, художник

Алла Гурвич, руководитель Информационно-культурного корчаковского центра

Виталий Диксон, писатель.

Наталья Филимонова, переводчик

Анна Беспятых, филолог, переводчик.

Ирина Парчевская, филолог, музейный работник

Оксана Ласточкина, переводчик

Дмитрий Калугин, филолог

Дмитрий Григорьев Поэт

Ирина Золотинкина, искусствовед

Эвелина Пикалова, филолог, переводчик

Светлана Гаврилина, журналист, филолог

Рада Полищук, писатель



