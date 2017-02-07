Библиографа РНБ уволили за критику слияния с РГБ© gorod-plus.tv
Из Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге уволена главный библиограф информационно-библиографического отдела Татьяна Шумилова, которая выступила с публичной критикой объединения РНБ с Российской государственной библиотекой (РГБ) в Москве.
Об этом написала в фейсбуке журналист Юлия Галкина. Она сообщает, что Татьяна Шумилова уже получила расчет и сегодня, 7 февраля, в последний раз вышла на работу.
Объединить РНБ и РГБ предлагают их руководители Владимир Гнездилов и Александр Вислый, инициативу поддержал министр культуры Владимир Мединский.
Против нее выступили представители библиотечного сообщества, направив открытое письмо президенту РФ, а также филологи и историки. Категорически против слияния библиотек высказался советник президента по культуре Владимир Толстой.
На прошлой неделе в интервью «Росбалту» Татьяна Шумилова, в частности, сказала, что объединение РНБ и РГБ «означает смерть нашей петербургской библиотеки». Она также высказала предположение, что подобные «решения принимают люди, которые чтением не занимаются и в библиотеки не ходят».
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