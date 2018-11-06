«Просветитель-2018»: куда идти

С 8 по 11 ноября пройдет фестиваль премии «Просветитель», в рамках которого состоится множество событий — от традиционных лекций и дискуссий до выставок научных комиксов и кинопоказов. Мы рекомендуем восемь мероприятий, которые точно стоит посетить.

1. Математика для гуманитариев. Лекция Алексея Савватеева8 ноября, 19:00, Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова (Бауманская ул., 58/25, стр. 14)

Казалось бы, в названии книги «Математика для гуманитариев: живые лекции» четко обозначена целевая аудитория — но технарям определенно не стоит игнорировать ни эту книгу, ни встречу с ее автором. Набившее оскомину разделение на физиков и лириков разбивается об увлекательность повествования книги, которая воспроизводит лекции автора практически в первозданном виде. А после встречи с популяризатором математики Алексеем Савватеевым вы сможете мысленно поблагодарить или покритиковать свою школьную учительницу — ведь неизбежно возникнет вопрос, как надо преподавать эту дисциплину и как это происходит на самом деле. Но что действительно цепляет — число, заявленное в анонсе события. Почему не получится разыграть книжку с автографом Савватеева, если на лекцию придет менее 57 человек? Ведь гуманитариям с их любовью к всевозможным отсылкам (если придерживаться заявленной бинарной оппозиции) больше импонирует 42.