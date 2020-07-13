Серийный убийца, совята и голый супермен

Кадр из фильма «Нос, или Заговор не таких» © Школа-студия «ШАР»

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Фестиваль Анси-2020 был не первым из больших международных анимационных смотров, которые в это карантинное время прошли онлайн. Первым в начале мая был Штутгартский фестиваль, и, хотя ему пришлось существенно сократить программу против первоначального отбора (видимо, не все студии были готовы сразу отдать свои самые свежие фильмы для сетевых премьер), стало ясно, что эта система работает. Во всяком случае, она лучше, чем отмена, а многочисленные онлайн-интервью, мастер-классы, дискуссии и пр. позволяют сохранять ощущение фестиваля. Плюсом стало то, что аккредитация была дешевой и поэтому программу смогли увидеть и те, кому обычно не удается приехать.

По этому же пути пошел фестиваль в Анси, и короткометражную программу удалось показать полностью. Проблемы были только с полнометражными фильмами (большинство крупных коммерческих проектов давало для онлайн-показа лишь небольшие фрагменты, а целиком картины видели лишь члены жюри) и с конкурсом VR, в котором у зрителей была возможность увидеть всего по минуте от каждого проекта. Новостью было и то, что Анси отдал на онлайн-фестиваль целых две недели, и, хотя победителей объявили, как всегда, в конце первой, у зрителей было время досмотреть лучшие фильмы.

А для российских участников нынешний Анси оказался особенно удачным — в программе было беспрецедентно много наших, к тому же они взяли два очень важных приза: «Кристалл» за лучший студенческий фильм получил «Голый» Кирилла Хачатурова, а приз жюри полнометражного конкурса — «Нос, или Заговор не таких» Андрея Хржановского.

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