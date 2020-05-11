 
11 мая 2020Кино
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«Смотрим в прошлое как в настоящее»

Онлайн-ретроспектива фильмов Бориса Юхананова

текст: Анна Павленко
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  • Bigmat_detailed_picture«Театр Театр». Спектакль «Репетиция в Немчиновке». 1988© Андрей Безукладников
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    Электротеатр Станиславский и журнал «Сеанс» начинают программу кинопоказов, посвященную проектам Бориса Юхананова с восьмидесятых до конца нулевых, — «Смотрим в прошлое как в настоящее». Судя по количеству отснятого за тридцать лет, Юхананов всегда смотрел далеко в будущее, старательно документируя не только спектакли, но и репетиции, встречи, беседы, спонтанные уличные акции, публичные выступления и закрытые лабораторные работы. К счастью, это не легло на личные ностальгические полки: все эти годы Юхананов и его соратники проделывали огромную работу по упорядочиванию, оцифровке и монтажу необъятного материала, и процесс этот продолжается до сих пор. В программу вошли фильмы как самого Юхананова, так и его учеников и коллег — Клима Козинского, Евгения Похиса и Александра Белоусова. А еще — целая коллекция фильмов-спектаклей разных лет и первая глава видеоромана «Сумасшедший принц». Фильмы будут транслироваться на сайте журнала «Сеанс» и в паблике Электротеатра во «ВКонтакте».

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