Что смотреть на фестивале Doker

Сегодня, 3 апреля, в Москве начинается фестиваль документального кино Doker. Рассказываем о лучших фильмах из его программы.

«Красивые вещи»

Джорджо Ферреро и Федерико Биазин прослеживают жизненный путь товаров — от добычи нефти, из которой их производят (новелла «Нефть»), до исчезновения грязных, никому не нужных вещей в печи мусоросжигательных заводов (новелла «Прах»). Люди, которые создают, возят, тестируют и в конечном счете уничтожают то, что мы каждодневно используем, рассказывают о том, как стали невидимыми служителями общества потребления. Делятся они и интересными деталями своей работы: нефть, оказывается, бывает самых разных цветов, а в мусоре чего только не найдешь — например, детские коляски, золотые зубы или гигантского плюшевого медведя.

«Красивые вещи» — это не только едкий комментарий об устройстве консюмеристского общества: одновременно авторы восхищаются его индустриальной эстетикой. Мощь и красоту грузовых контейнеров или нефтяного насоса подчеркивает саундтрек — «панк-соната», написанная специально для фильма. В одной из лучших сцен герои исполняют гимн системе производства и распределения благ, на разные голоса перечисляя, что они производят и в какие города развозят товары.