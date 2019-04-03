 
3 апреля 2019Кино
14290

Что смотреть на фестивале Doker

Звезды китайского стриминга, хорватские ПНИ и гимн сверхпотреблению

текст: Екатерина Загвоздкина
1 из 6
закрыть

  • Сегодня, 3 апреля, в Москве начинается фестиваль документального кино Doker. Рассказываем о лучших фильмах из его программы.

    Bigmat_detailed_picture
    «Красивые вещи»

    Джорджо Ферреро и Федерико Биазин прослеживают жизненный путь товаров — от добычи нефти, из которой их производят (новелла «Нефть»), до исчезновения грязных, никому не нужных вещей в печи мусоросжигательных заводов (новелла «Прах»). Люди, которые создают, возят, тестируют и в конечном счете уничтожают то, что мы каждодневно используем, рассказывают о том, как стали невидимыми служителями общества потребления. Делятся они и интересными деталями своей работы: нефть, оказывается, бывает самых разных цветов, а в мусоре чего только не найдешь — например, детские коляски, золотые зубы или гигантского плюшевого медведя.

    «Красивые вещи» — это не только едкий комментарий об устройстве консюмеристского общества: одновременно авторы восхищаются его индустриальной эстетикой. Мощь и красоту грузовых контейнеров или нефтяного насоса подчеркивает саундтрек — «панк-соната», написанная специально для фильма. В одной из лучших сцен герои исполняют гимн системе производства и распределения благ, на разные голоса перечисляя, что они производят и в какие города развозят товары.

facebooktwitterвконтакте
Комментарии
Новое в разделе «Кино»SpacerСамое читаемое
Сегодня на сайте
Реквием по КаренСовременная музыка
Реквием по Карен 

Александр Кушнир вспоминает несостоявшихся героев эпохи Вудстока. Глава третья: печальная легенда о Карен Далтон — звезде Гринвич-Виллидж 1960-х и любимой певице Боба Дилана

3 апреля 20199870
Голос люксКино
Голос люкс 

Почему вы слышали Скотта Уокера, даже если не слышали о нем

29 марта 201937000
Без истерикиТеатр
Без истерики 

«Преступление и наказание» Константина Богомолова в «Приюте комедианта»

29 марта 201939400