Спецпредставитель президента предложил договориться с Telegram

Назначенный сегодня, 10 июля, специальным представителем президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил о возможности компромисса с мессенджером Telegram, который с апреля пытается заблокировать Роскомнадзор.

Как сообщает РИА Новости, спецпредставитель президента считает, что законодательное регулирование должно не закрывать возможностей для ведения бизнеса в России, а создавать их.

«В то же время совершенно справедливо стоят задачи безопасности. Поэтому сейчас, мне кажется, есть идеальный момент для того, чтобы действительно в контакте с владельцами сервиса начать проработку решений, которые будут допустимы для всех сторон этой ситуации и которые, с одной стороны, решат задачи безопасности, с другой стороны, не приведут к окончательному закрытию действия этого сервиса на территории РФ», — сказал Песков в ответ на вопрос, видит ли он возможность для возобновления легальной работы Telegram в России.

«Простор для таких договоренностей, с моей точки зрения, существует», — добавил он.

13 апреля Таганский районный суд Москвы вынес решение установить ограничение доступа к Telegram на территории России по иску Роскомнадзора, поданному в связи с тем, что администрация мессенджера отказалась передать ФСБ ключи для декодирования пользовательских сообщений.

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. С тех пор в «черный список» Роскомнадзора попали миллионы IP-адресов, что негативно сказалось на стабильности работы многих сервисов в русскоязычном сегменте интернета. Сам Telegram при этом сохраняет работоспособность.

9 августа Верховный суд РФ рассмотрит обжалование приказа ФСБ, на основании которого от Telegram требуют предоставить спецслужбам ключи шифрования.

Дмитрий Песков, которого президент Владимир Путин сегодня назначил своем спецпредставителем по вопросам цифрового и технологического развития, ранее возглавлял направление «Молодые профессионалы» в Агентстве стратегических инициатив. По словам его тезки, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в круг задач спецпредставителя войдет координация работы по «цифровизации» экономики и социальной сферы, а также обеспечению технологического прорыва, о которых президент Путин говорил в послании парламенту, отмечает «Коммерсантъ».



