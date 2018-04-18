На блокировку IP-адресов Telegram пожалуются в Генпрокуратуру

Юристы международной правозащитной группы «Агора», представляющей интересы мессенджера Telegram, намерены обратиться в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить законность действий Роскомнадзора, из-за попыток которого заблокировать IP-адреса Telegram пострадали десятки компаний.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Telegram-канал руководителя «Агоры» Павла Чикова.

«К началу мая мы соберем все обращения и факты и обратимся в Генпрокуратуру о проверке соблюдения законности действий Роскомнадзора», — написал Чиков.

По его словам, обращения около 70 компаний поступили на «горячую линию», которую «Агора» открыла для помощи владельцам сайтов, серверов, дата-центров, онлайн сервисов, столкнувшихся с техническими проблемами в связи с активной блокировкой Роскомнадзором IP-адресов.

«Характерно, что ни одно из обращений не связано с Telegram. Все пострадали от массовых сопутствующих блокировок», — отметил адвокат.

«Вести все суды у нас, конечно, физической возможности не будет, — добавил он, — но они довольно очевидные, мы готовы сопровождать консультационно. Несколько десятков процессов с последующим коллективным выходом в Страсбург [т.е. в Европейский суд по правам человека — Ред.] выглядят вполне реалистично».

13 апреля Таганский районный суд Москвы вынес решение установить ограничение доступа к Telegram на территории России по иску Роскомнадзора, поданному в связи с тем, что администрация мессенджера отказалась передать ФСБ ключи шифрования пользовательских сообщений.

16 апреля Роскомнадзор разослал российским операторам связи информацию об ограничении доступа к ресурсам Telegram и направил запросы с требованием удалить приложение Telegram в онлайн-магазины App Store и Google Play. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров пояснил, что процесс блокировки «займет несколько часов».

«Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян», — прокомментировал действия Роскомнадзора основатель Telegram Павел Дуров.

17 апреля он объявил, что начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и VPN «в рамках Цифрового Сопротивления — децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса» и в течение этого года намерен на эти цели «миллионы долларов личных средств».



