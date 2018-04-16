Началась блокировка Telegram в России

Началась блокировка Telegram в РоссииАлександр Жаров© Роскомнадзор
Сегодня, 16 апреля, Роскомнадзор разослал российским операторам связи информацию об ограничении доступа к ресурсам мессенджера Telegram.
Сообщение об этом размещено на сайте Роскомнадзора. Доступ ограничивается к интернет-версии, веб клиенту и приложению Telegram, передает «Интерфакс».
Как пояснил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, процесс блокировки «займет несколько часов, поскольку операторы его выгружают, и ... будет постепенно нарастать». Жаров отметил, что Роскомнадзор сегодня также направит запросы с требованием удалить приложение Telegram в онлайн-магазины App Store и Google Play.
13 апреля Таганский районный суд Москвы вынес решение установить ограничение доступа к Telegram на территории России по иску Роскомнадзора, поданному в связи с тем, что администрация мессенджера отказалась передать ФСБ ключи шифрования пользовательских сообщений.
Юристы Telegram намерены обжаловать сегодняшнее судебное решение в Мосгорсуде. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о том, как мессенджер будет работать в условиях блокировки, и дал рекомендации его российским пользователям.
Что делать пользователям Telegram при его блокировке, ранее сообщили сайты vc.ru и vesti.ru.
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