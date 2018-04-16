Началась блокировка Telegram в России

Александр Жаров © Роскомнадзор

Сегодня, 16 апреля, Роскомнадзор разослал российским операторам связи информацию об ограничении доступа к ресурсам мессенджера Telegram.

Сообщение об этом размещено на сайте Роскомнадзора. Доступ ограничивается к интернет-версии, веб клиенту и приложению Telegram, передает «Интерфакс».

Как пояснил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, процесс блокировки «займет несколько часов, поскольку операторы его выгружают, и ... будет постепенно нарастать». Жаров отметил, что Роскомнадзор сегодня также направит запросы с требованием удалить приложение Telegram в онлайн-магазины App Store и Google Play.

13 апреля Таганский районный суд Москвы вынес решение установить ограничение доступа к Telegram на территории России по иску Роскомнадзора, поданному в связи с тем, что администрация мессенджера отказалась передать ФСБ ключи шифрования пользовательских сообщений.

Юристы Telegram намерены обжаловать сегодняшнее судебное решение в Мосгорсуде. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о том, как мессенджер будет работать в условиях блокировки, и дал рекомендации его российским пользователям.

Что делать пользователям Telegram при его блокировке, ранее сообщили сайты vc.ru и vesti.ru.







