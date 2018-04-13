Суд в Москве вынес решение о блокировке Telegram

Сегодня, 13 апреля, Таганский районный суд Москвы постановил удовлетворить иск Роскомнадзора к мессенджеру Telegram и установить ограничение доступа к его информационным ресурсам на территории России.

Как сообщает «Медиазона», судья Юлия Смолина обязала Роскомнадзор прекратить создание технических условий для приема, доставки, написания сообщений в мессенджере, и объявила, что решение суда должно быть исполнено немедленно.

6 апреля, Роскомнадзор подал исковое заявление в Таганский суд с требованием о блокировке Telegram на территории РФ в связи с тем, что администрация мессенджера отказалась передать ФСБ ключи шифрования пользовательских сообщений.

Ранее Telegram уведомил Роскомнадзор о том, что не может передать ФСБ информацию, необходимую для декодирования пользовательских сообщений, так как это «не представляется технически возможным».

12 апреля стало известно, что основатель Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в процессе по иску Роскомнадзора, «дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

«Суд не привлек Telegram к этому процессу, не предоставил иск Роскомнадзора и материалы дела, не дал никакой возможности подготовиться. Мы запросили доверителя о необходимости нашего участия в завтрашнем судебном процессе при таком раскладе. Он сказал, что не стоит принимать участия», — прокомментировал Дмитрий Колбасин, руководитель отдела информации правозащитной группы «Агора», представляющей Telegram.

На сегодняшнее заседание суда представители Дурова не явились.

Решение Таганского суда может быть обжаловано в течение месяца в Мосгорсуде.

P.S. Что делать пользователям Telegram при его блокировке, рассказывают сайты vc.ru и vesti.ru.

«Блокировка Telegram не приведет ни к каким потрясениями на пользовательском рынке, потому что часть аудитории спокойно перекочует в другие сервисы, тем более, что многие пользователи Telegram и так применяли другие мессенджеры, а те, кто захотят остаться в данном продукте, знают большое количество способов, каким образом обойти блокировку и продолжать пользоваться тем сервисом, к которому они привыкли», — цитирует «Интерфакс» заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина.

На вопрос, пользуется ли он Telegram и будет ли обходить блокировку, замминистра ответил: «Я часто бываю в странах, где разного рода интернет-сервисы блокируются, и там обычно пользуюсь VPN, которые позволяют мне обращаться к привычным мне сервисам».



