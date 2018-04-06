Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

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Сегодня, 6 апреля, Роскомнадзор подал исковое заявление в Таганский районный суд Москве с требованием об ограничении доступа к информационным ресурсам мессенджера Telegram на территории России.

Как сообщает сайт Роскомнадзора, иск подан «в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации».

В сообщении Роскомнадзора указано, что Telegram не выполнил требования п. 4.1 ст. 10.1 закона «Об информации». Этот пункт обязывает организатора распространения информации «представлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений».

20 марта Верховный суд РФ отказал Telegram в удовлетворении иска о признании незаконным приказа ФСБ от 19 июля 2016 года, которым был утвержден порядок предоставления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования сообщений пользователей (на этот приказ ссылался Мещанский суд Москвы, в декабре 2017 года отклонивший апелляцию Telegram на принятое в октябре решение оштрафовать мессенджер на 800 тысяч рублей).

В тот же день Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости в течение 15 дней передать ФСБ информацию, которая требуется для декодирования пользовательских сообщений.

2 апреля Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», представляющей Telegram в судах, опубликовал уведомление, направленное мессенджером в адрес Роскомнадзора, где говорилось, что выполнение требования о передаче ключей шифрования «не представляется технически возможным». Роскомнадзор получение этого уведомления не подтвердил.

5 апреля министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что ситуация с Telegram является прецедентом: до этого такого правоприменения не было, и суд должен подтвердить или опровергнуть существующие правовые нормы.

Министр отметил, что сейчас обсуждается вопрос технической возможности передачи ключей шифрования. «Действительно, идет некая дискуссия: есть что передавать, нет чего передавать. Нужно дождаться официального рассмотрения этих процедур, возможно, потребуется что-то менять в нормативных актах», — цитирует Никифорова «Интерфакс».

«Правоотношения происходят между Telegram и ФСБ, а Роскомнадзор просто является исполнительным органом, который не участвует в передаче никаких ключей, но, в случае неисполнения законных актов, должен применить предусмотренные законом санкции, включая блокировку», — добавил министр.

P.S. «Позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно», — прокомментировал Павел Чиков «Интерфаксу» ситуацию с иском Роскомнадзора.

По его словам, юристы мессенджера еще не получили копию иска для ознакомления. «Будет иск, будет понятно, в каком порядке пройдет разбирательство, какие основания, и так далее. Telegram подготовит возражения на иск, все документы, как всегда, будут опубликованы», — сказал Чиков.



