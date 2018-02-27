Мосгорсуд оставил под арестом Серебренникова, Итина и Малобродского

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Сегодня, 21 февраля, Московский городской суд отказал в удовлетворении аппеляционных жалоб обвиняемых по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского на постановление Басманного суда о продлении мер пресечения.

Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Помимо создателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, ее экс-гендиректора Юрия Итина и экс-генпродюсера Алексея Малобродского по делу «Седьмой студии» проходят ее бывший главный бухгалтер Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум. Они обвиняются в том, что в 2011–2014 годах похитили не менее 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

Малобродский содержится под стражей, Серебренников, Итин, Масляева и Апфельбаум находятся под домашним арестом, Воронова заочно арестована и объявлена в розыск. Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег. Дела в отношении Масляевой и Вороновой выделены в отдельное производство.

Стенограмму сегодняшнего заседания Мосгорсуда опубликовал сайт FreeKirill. Выступая в суде, Алексей Малобродский, в частности, напомнил, что решающим аргументом при вынесении решения о его аресте было то, что, находясь под стражей, он сможет знакомиться с материалами дела, но они так и не были ему предоставлены.

Малобродский предложил суду исходить из Конституции и Угодовного кодекса: основываться на презумпции невиновности, принципах честного расследования, независимости судебных органов. В своем заключительном слове он просил суд «разорвать порочный круг бессовестных решений, которые наносят урон репутации суда в нашей стране».

«Дело не рассматривается по существу. Доказательства не предъявлены», — сказал Юрий Итин.

«Мой подзащитный осознает не тяжесть предъявленного обвинения, а его абсолютную беспочвенность! — заявил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов. — И это гарантия того, что он никогда никуда не скроется в случае изменения меры пресечения. Три года и три месяца существования "Платформы" и 340 мероприятий, которые были поставлены в рамках проекта — доказательство деятельности Серебренникова, доказательство успешности "Платформы"».

Кирилл Серебренников отметил, что по версии следствия, он похитил 70% выделенных на «Платформу» средств, завышая стоимость осуществленных постановок. На примерах нескольких спектаклей 2012 года он показал, что в действительности они обошлись дешевле ожидаемого.

Режиссер также обратил внимание суда на то, что Министерство культуры не обращалось с заявлением о хищении бюджетных средств.

В конце заседания Серебренников сказал: «Да Бог с вами, не выпускайте меня из этого домашнего ареста. Выпустите Малобродского. Не должен человек в таких условиях быть».



