Мединский не приедет на рассмотрение своей диссертации в БелГУ

Владимир Мединский (слева) на встрече министров культуры стран БРИКС. Москва, 2015 © Телеканал «Россия-Культура»

7 июля диссертационный совет по истории при Белгородском национальном исследовательском университете (БелГУ) будет рассматривать диссертацию министра клуьтуры Владимира Мединского в его отсутствие: он улетает в Китай на ежегодную встречу министров культуры стран БРИКС.

«Это обязательное мероприятие, в котором не участвовать я не могу», — цитирует Мединского «Интерфакс».

«Что касается диссертации, я направил сегодня письмо руководителю диссертационного совета, принес извинения за невозможность участвовать лично. Направлю туда, безусловно, своего представителя, который выступит с заявлением от моего имени», — пояснил министр.

Заявление о лишении Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук подали историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский и филолог Иван Бабицкий. Проанализировав диссертацию Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков», они поставили под сомнение ее научную ценность и сочли неправомерным присвоение министру ученой степени доктора исторических наук.

Диссертационный совет, где защищался Мединский, был расформирован, поэтому Высшая аттестационная комиссия (ВАК) направила дело на рассмотрение в Уральский федеральный университет, но затем отозвала его оттуда в связи с истечением срока рассмотрения.

Прошлой осенью президиум ВАК определил для рассмотрения диссертации Мединского диссертационный совет исторического факультета МГУ.

В феврале 2017 года диссовет отказался рассматривать ее по существу в связи с отсутствием «указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», после чего материалы по диссертации Мединского были переданы на рассмотрение в экспертный совет, по предложению которого президиум ВАК решил отправить диссертацию в БелГУ. Пакет документов по диссертации Мединского поступил туда в мае.



