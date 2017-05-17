Диссертацию Мединского рассмотрят в Белгороде

Пакет документов по докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского поступил в диссертационный совет по истории при Белгородском национальном исследовательском университете (БелГУ).

Об этом сегодня, 17 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу управления по связям с общественностью и СМИ БелГУ Веронику Смирнову.

«Университет получил письмо на имя ректора с просьбой рассмотреть работу Владимира Мединского. — рассказала она. — Все документы переданы в профильный диссертационный совет и будут рассмотрены в установленном порядке».

Заявление о лишении Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук подали историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский и филолог Иван Бабицкий. Проанализировав диссертацию Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков», они поставили под сомнение ее научную ценность и сочли неправомерным присвоение министру ученой степени доктора исторических наук.

Диссертационный совет, где защищался Мединский, был расформирован, поэтому Высшая аттестационная комиссия (ВАК) направила дело на рассмотрение в Уральский федеральный университет, но затем отозвала его оттуда в связи с истечением срока рассмотрения.

25 ноября президиум ВАК определил для рассмотрения диссертации Мединского диссертационный совет исторического факультета МГУ.

В феврале 2017 года диссовет отказался рассматривать ее по существу в связи с отсутствием «указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», после чего материалы по диссертации Мединского были переданы на рассмотрение в экспертный совет, по предложению которого президиум ВАК решил отправить диссертацию в БелГУ.



