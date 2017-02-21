Материалы по диссертации Мединского передадут в экспертный совет

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Министерство образования и науки, куда поступили материалы по диссертации министра культуры Владимира Мединского, передаст их на рассмотрение в экспертный совет.

«В Министерство поступили материалы из диссертационного совета МГУ по диссертации Владимира Мединского. Данные материалы, в соответствии с установленной процедурой будут переданы на рассмотрение и анализ в соответствующий экспертный совет», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Минобрнауки.

Глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов в свою очередь сообщил, что ВАК пока не получал из МГУ официального заключения по диссертации Мединского.

Заявление о лишении Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук подали историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский и филолог Иван Бабицкий. Проанализировав диссертацию Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков», они поставили под сомнение ее научную ценность и сочли неправомерным присвоение министру ученой степени доктора исторических наук.

Диссертационный совет, где защищался Мединский, был расформирован, поэтому ВАК направила дело на рассмотрение в Уральский федеральный университет (УрФУ). В начале октября диссовет УрФУ собрался для рассмотрения этого заявления, но заседание было перенесено по просьбе Мединского, который в это время был в командировке. Позже ВАК отозвала дело из УрФУ, объяснив это решение истечением срока рассмотрения.

25 ноября президиум ВАК определил для рассмотрения диссертации Мединского диссертационный совет Д 501.001.72 исторического факультета МГУ.

В декабре стало известно о переносе первого заседания диссовета по делу диссертации Мединского. В начале февраля диссовет отказался рассматривать ее по существу в связи с отсутствием «указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты». Мединский одобрил это решение, в пресс-службе Министерства культуры заявили, что «с самого начала эта история была больше похожа на политический заказ, нежели на серьезные научные претензии».



