В МГУ отказались рассматривать диссертацию Мединского© Arsen Umalatov / Flickr
Сегодня, 7 февраля, состоялось заседание диссертационного совета исторического факультета МГУ, после которого декан факультета Иван Тучков заявил, что диссовет не будет рассматривать по существу диссертацию министра культуры Владимира Мединского.
«Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет 501.001.72 Высшей аттестационной комиссии РФ (ВАК) на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова при историческом факультете не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», — цитирует Тучкова «Интерфакс».
Как сообщил РБК член диссовета Сергей Мироненко, диссертация Мединского диссовету не была предоставлена. «Как можно обсуждать диссертацию по существу, когда ее нет?», — сказал он, добавив, что дальнейшую судьбу диссертации будет решать ВАК.
Заявление о лишении Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук подали историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский и филолог Иван Бабицкий. Проанализировав диссертацию Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков», они поставили под сомнение ее научную ценность и сочли неправомерным присвоение министру ученой степени доктора исторических наук.
Диссертационный совет, где защищался Мединский, был расформирован, поэтому ВАК направила дело на рассмотрение в Уральский федеральный университет (УрФУ). В начале октября диссовет УрФУ собрался для рассмотрения этого заявления, но заседание было перенесено по просьбе Мединского, который в это время был в командировке. Позже ВАК отозвала дело из УрФУ, объяснив это решение истечением срока рассмотрения.
В конце октября группа академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук распространила обращение, в котором поддержала требование лишить Мединского ученой степени доктора исторических наук. Они писали, что «решение вопроса о диссертации должно полностью относиться к компетенции ученых, и никакое административное давление здесь недопустимо».
25 ноября президиум ВАК определил для рассмотрения диссертации Мединского диссертационный совет Д 501.001.72 исторического факультета МГУ.
В декабре стало известно о переносе первого заседания диссовета по делу диссертации Мединского.
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