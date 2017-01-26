Петербургская епархия ответила Пиотровскому

В Петербургской епархии раскритиковали генерального директора Эрмитажа, президента Союза музеев России Михаила Пиотровского за его предложение отложить передачу РПЦ Исаакиевского собора.

«Вообще Михаилу Борисовичу, если он ратует за Исаакиевский собор как за исторический памятник, может быть, имеет смысл больше заниматься историческими традициями Эрмитажа как одного из лучших музеев мира, а не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра? Может, стоит озаботиться этим?», — цитирует «Интерфакс» руководителя отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Петербургской епархии протоиерея Александра Пелина.

«Очень печально, что такой высокий чиновник не понимает самого смысла и символического значения Исаакиевского собора. Оставлять Исаакиевский собор в статусе, в котором он сейчас находится, в статусе прежде всего музея и чуть-чуть храма, есть кощунство и продолжение традиции атеизма», — заявил Пелин.

Ранее Пиотровский обратился к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу с просьбой временно отозвать ходатайство Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора, чтобы «остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение».

10 января стало известно, что Исаакиевский собор по решению городских властей будет передан Петербургской епархии РПЦ.

Это решение вызвало споры и конфликты, жители Петербурга провели у собора акции протеста, в Министерстве культуры считают, что «при передаче Исаакиевского собора сохранение за ним нынешних музейных функций возможно лишь теоретически».

Онлайн-петиция «Требуем остановить передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ!» собрала более 200 тысяч подписей.



