Александр Городницкий ушел с поста вице-президента Русского ПЕН-центра

Сегодня, 17 января, поэт Александр Городницкий объявил об уходе с поста вице-президента Русского ПЕН-центра и о выходе из исполкома этой организации.

Письмо Городницкого, адресованное друзьям и коллегам по Русскому ПЕН-центру, опубликовал в своем фейсбуке литературовед Александр Кобринский.

«Я сожалею, что борьба за единство Русского ПЕН-центра не увенчалась успехом: в реальности возобладала только политическая линия, что, по моему мнению, противоречит целям и задачам этой правозащитной и внепартийной организации. Она привела к жесткому противостоянию с оскорбительными обвинениями и разборками с обеих сторон», — говорится в письме.

«Не желая участвовать в этой конфронтации, где по обе стороны немало писателей, мною уважаемых и близких мне по духу, я вынужден заявить о невозможности далее исполнять обязанности вице-президента Русского ПЕН–центра и члена его Исполкома. Надеюсь продолжить свое участие в правозащитной деятельности этой организации в качестве ее рядового члена», — пишет Городницкий.

10 января стало известно, что исполком Русского ПЕН-центра исключил из организации Сергея Пархоменко и наложил взыскания на членов ПЕН-центра Марину Вишневецкую и Григория Петухова. После этого о выходе из Русского ПЕН-центра объявили Лев Рубинштейн, Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) и Александр Иличевский.

Также среди тех, кто покинул Русский ПЕН-центр, Ольга Седакова, Светлана Алексиевич, Тимур Кибиров, Эдуард Успенский, Владимир Сорокин, Юлий Гуголев, Варвара Горностаева, Алексей Моторов, Борис Соколов, Ольга Дробот, Андрей Макаревич, Леонид Бахнов, Виталий Диксон, Ольга Варшавер, Павел Нерлер, Григорий Пасько, Нина Катерли, Татьяна Бонч-Осмоловская, Геннадий Калашников, Олег Хлебников, Анна Берсенева, Владимир Сотников и Михаил Берг.

Десятки членов Русского ПЕН-центра выступили с заявлением, в котором назвали решения исполкома постыдными и призвали «безотлагательно провести в Москве внеочередное собрание Русского ПЕН-центра в соответствии с его официально зарегистрированным Уставом».

13 января Американский ПЕН-центр опубликовал заявление, в котором выразил солидарность с писателями в конфликте с Русским ПЕН-центром. Вскоре последовал ответ Русского ПЕН-центра, в котором он представил свое видение событий. В ответе, в частности, утверждается, что Светлана Алексиевич никогда не была членом организации.

За последние годы из Русского ПЕН-центра из-за несогласия с позицией руководства вышли Игорь Иртеньев, Лев Тимофеев, Людмила Улицкая, Наталья Мавлевич, Владимир Мирзоев, Любовь Сумм, Ирина Ясина, Ольга Тимофеева, Зоя Светова, Ирина Сурат, Борис Херсонский, Нуне Барсегян, Григорий Ревзин, Виктор Шендерович, Владимир Войнович, Сергей Гандлевский и другие.



