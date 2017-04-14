Писатели покидают Русский ПЕН-центр

Александр Иличевский © Academia Rossica

Сегодня, 10 января, писатель Александр Иличевский объявил о выходе из Руского ПЕН-центра. Ранее от членства в организации отказались Лев Рубинштейн и Борис Акунин (Григорий Чхартишвили).

Это произошло вскоре после того, как исполком Русского ПЕН-центра официально объявил о лишении членства Сергея Пархоменко, а также о наложении взысканий на членов ПЕН-центра Марину Вишневецкую и Григория Петухова.

«С сегодняшнего дня я не состою в списке членов ПЕНа РФ. Я вступил в него лишь потому, что был приглашен Людмилой Улицкой, и воспринял это приглашение как своего рода обязанность. Однако теперь считаю невозможным состоять в этой организации», — написал Александр Иличевский в своем фейсбуке.

«Я разделяю взгляды ПЕН-движения, но прошу впредь никак не ассоциировать меня с Российским ПЦ. Я в нем больше не состою», — заявил Григорий Чхартишвили.

В своем обращении в связи с выходом из состава ПЕН-центра Лев Рубинштейн говорит о расколе в организации, который «не столько ... прошел по поверхности идейных или политических убеждений — которые у всех могут быть разными, и это нормально, — сколько обнажил вполне сущностную стилистическую несовместимость».

«Последней каплей стало известие об исключении из ПЕНа или прочих репрессивных мерах в отношении нескольких моих коллег», — пишет Рубинштейн.

Кроме того, сегодня Максим Амелин, Александр Архангельский, Денис Драгунский, Тимур Кибиров, Николай Кононов, Майя Кучерская и другие члены Русского ПЕН-центра, выступили с заявлением, в котором назвали решения исполкома постыдными и призвали «безотлагательно провести в Москве внеочередное собрание Русского ПЕН-центра в соответствии с его официально зарегистрированным Уставом».

«До проведения Общего собрания прекращаем всяческие отношения с ныне действующим Исполкомом Русского ПЕН-центра как неправомочным (нелегитимным) органом», — говорится в заявлении.

P.S. К заявлению присоединился ряд писателей, в том числе Владимир Сорокин и Ольга Романова.



