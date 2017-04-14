Сергея Пархоменко исключили из Русского ПЕН-центра

© Corpus Books / Facebook

Сегодня, 10 января, вступило в силу решение исполкома Русского ПЕН-центра об исключении из организации журналиста, одного из основателей сообщества «Диссернет» Сергея Пархоменко.

Об этом сообщает «Интерфакс». Как следует из протокола заседания исполкома, опубликованного на сайте Русского ПЕН-центра, членство Пархоменко в организации прекращено «за отступление от непреложных принципов, заключенных в Хартии Международного ПЕН-клуба, систематическое невыполнение требований <...> Устава, за деятельность, несовместимую с целями и задачами Русского ПЕН-центра, совершение поступков, противоречащих гуманным принципам демократического общества, задевающих честь и достоинство личности».

Кроме того, исполком вынес строгое предупреждение Марине Вишневецкой «за распространение в СМИ тенденциозно смонтированных текстов и видеосъемки собрания 15.12.2016, приведших к фальсификации сути мероприятия и в дальнейшем использованных недобросовестными пользователями интернета и средств массовой информации». «За неоднократные попытки срыва общих собраний (29.02.16., 15.12.16) и оскорбительные выпады против присутствовавших на них писателей» на год приостановлено членство в ПЕН-центре Григория Петухова.

Сергей Пархоменко прокомментировал протокол, назвав его «фальсифицированным». В своем фейсбуке журналист пишет, что непосредственным поводом для исключения стала его публикация «про позор, который постиг Русский ПЕН-Центр, когда его начальники принялись публично отказываться от заявления в поддержку Олега Сенцова».

В конце декабря 2016 года более 60 членов Русского ПЕН-центра подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок в российской колонии.



