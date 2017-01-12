Ольга Седакова и Светлана Алексиевич вышли из Русского ПЕН-центра

Ольга Седакова © olgasedakova.com

Сегодня, 11 января, вслед за Львом Рубинштейном, Борисом Акуниным и Александром Иличевским о своем решении выйти из Русского ПЕН-центра объявили Ольга Седакова и Светлана Алексиевич. Также организацию покидают Тимур Кибиров и Эдуард Успенский.

«Как и для Льва Рубинштейна, это решение для меня печально. Оно означает, что у меня не осталось надежды на то, что наш ПЕН в его настоящем состоянии может быть независимой правозащитной организацией литераторов, то есть выполнять свое прямое назначение», — говорится в заявлении Ольги Седаковой, опубликованном в ее фейсбуке.

«Мнение нынешнего руководства и большинства членов ПЕН'а: выступать или не выступать в защиту свободы слова и людей, пострадавших за эту свободу, зависит от обстоятельств. Точнее, от одного обстоятельства: приведет ли это к конфликту с властью. С идеей и практикой международного ПЕН'a это никак не соотносится», — пишет Ольга Седакова.

«Моим комментарием к исключению Пархоменко может быть только мое заявление о выходе из Русского ПЕН'а, идеалы основателей которого трусливо попраны», — прокомментировала Светлана Алексиевич.

На днях исполком Русского ПЕН-центра официально объявил о лишении членства Сергея Пархоменко, а также о наложении взысканий на членов ПЕН-центра Марину Вишневецкую и Григория Петухова.

После этого о выходе из состава организации объявили Лев Рубинштейн, Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), Александр Иличевский, Юлий Гуголев, Варвара Горностаева и Алексей Моторов.

Максим Амелин, Александр Архангельский, Денис Драгунский, Николай Кононов, Майя Кучерская, Владимир Сорокин, Ольга Романова и другие члены Русского ПЕН-центра, выступили с заявлением, в котором назвали решения исполкома постыдными и призвали «безотлагательно провести в Москве внеочередное собрание Русского ПЕН-центра в соответствии с его официально зарегистрированным Уставом».



