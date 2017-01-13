Американский ПЕН-центр выступил с заявлением в связи с ситуацией в Русском ПЕН-центре

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Американский ПЕН-центр в Нью-Йорке (PEN America) опубликовал на своем сайте заявление, в котором поддержал российских писателей в конфликте с Русским ПЕН-центром.

«Американский ПЕН-центр выражает солидарность с российскими писателями, разделяющими наши идеалы и идеалы Хартии ПЕН-клуба в части защиты свободы самовыражения и других прав человека, и с беспокойством смотрит на последние события, которые привели к тому, что Русский ПЕН-центр в знак протеста покинули известные литераторы», — говорится в заявлении на сайте PEN America.

В заявлении приводятся слова исполнительного директора Американского ПЕН-центра Сьюзан Носсел: «Сейчас более, чем когда-либо писатели из Америки и России должны объединить свои усилия в деле защиты свободы самовыражения и разнообразия мнений».

«Мы высоко оцениваем усилия смелых российских писателей, стремящихся защитить открытую дискуссию и выражение несогласия — символы здорового гражданского общества», — говорит Сюзан Носсел.

Если бы они отступили от этих идеалов, считает она, это «исказило бы цели и задачи организации, призванной говорить от имени писателей, подорвало бы доверие к ней».

После того, как исполком Русского ПЕН-центра исключил из организации Сергея Пархоменко и наложил взыскания на членов ПЕН-центра Марину Вишневецкую и Григория Петухова, о выходе из Русского ПЕН-центра объявили Лев Рубинштейн, Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) и Александр Иличевский.

Также среди тех, кто покинул Русский ПЕН-центр, Ольга Седакова, Светлана Алексиевич, Тимур Кибиров, Эдуард Успенский, Владимир Сорокин, Юлий Гуголев, Варвара Горностаева, Алексей Моторов, Борис Соколов, Ольга Дробот, Андрей Макаревич, Леонид Бахнов, Виталий Диксон, Ольга Варшавер, Павел Нерлер, Григорий Пасько, Нина Катерли, Татьяна Бонч-Осмоловская, Геннадий Калашников, Олег Хлебников, Анна Берсенева, Владимир Сотников и Михаил Берг.

Десятки членов Русского ПЕН-центра выступили с заявлением, в котором назвали решения исполкома постыдными и призвали «безотлагательно провести в Москве внеочередное собрание Русского ПЕН-центра в соответствии с его официально зарегистрированным Уставом».

За последние годы из Русского ПЕН-центра из-за несогласия с позицией руководства вышли Игорь Иртеньев, Лев Тимофеев, Людмила Улицкая, Наталья Мавлевич, Владимир Мирзоев, Любовь Сумм, Ирина Ясина, Ольга Тимофеева, Зоя Светова, Ирина Сурат, Борис Херсонский, Нуне Барсегян, Григорий Ревзин, Виктор Шендерович, Владимир Войнович, Сергей Гандлевский и другие.



