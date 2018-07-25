Монеточка снялась с «Нашествия»

Сегодня, 25 июля, российская певица Монеточка объявила об отмене своего выступления на фестивале «Нашествие-2018».

«Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на "Нашествии", но мое выступление отменяется, — написала Монеточка на своей странице в соцсети «Вконтакте». — Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира».

Певица должна была выступить на «Нашествии» на сцене «Наше 2.0».

Ранее об отказе участвовать в фестивале «Нашествие» из-за его милитаристской направленности и сотрудничества с Минобороны РФ заявили российские группы «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш», а также украинская группа «Пошлая Молли».

Всероссийский фестиваль под открытым небом «Нашествие» проводится радиостанцией «Наше радио» с 1999 года. «Нашествие-2018» пройдет с 3 по 5 августа в Большом Завидово Тверской области. В программе главной сцены фестиваля выступления групп «Ария», «Пикник», «Ленинград», «Кукрыниксы», «Алиса» и Вадима Самойлова, еще 70 исполнителей, в том числе Anacondaz, Гречка, «Кирпичи» и Tequilajazz, сыграют на сцене «Наше 2.0».











