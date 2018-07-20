Объявлена программа «Нашествия-2018»

Около 150 групп примут участие в рок-фестивале «Нашествие-2018», который пройдет с 3 по 5 августа в Большом Завидово Тверской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на продюсера фестиваля Андрея Матвеева и креативного директора радиостанции «Наше радио» Игоря Панькова.

На главной сцене «Нашествия», в частности, выступят группы «Ария», «Пикник», «Ленинград» и «Кукрынискы», 4 августа впервые за последние годы хэдлайнером станет группа «Алиса», а хиты группы «Агата Кристи» исполнит Вадим Самойлов.

Семьдесят групп сыграют на сцене «Наше 2.0», в том числе Anacondaz, «Пошлая Молли», Гречка, «Элизиум», «Кирпичи» и Teguilajazz.

Также в этом году на фестивале будет действовать сцена «Высоцкий». На ней выступят российские актеры Гоша Куценко, Евгений Цыганов, Стас Старовойтов и Александр Устюгов. Кроме того, на этой сцене пройдет первый этап всероссийского конкурса для молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест».

Всероссийский фестиваль под открытым небом «Нашествие» проводится радиостанцией «Наше радио» с 1999 года. В 2017 году «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек.











