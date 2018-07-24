С фестиваля «Нашествие» снялись три панк-группы

23 июля панк-рок группы «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш» заявили об отказе участвовать в фестивале «Нашествие» из-за его милитаристской направленности и сотрудничества с Министерством обороны РФ.

«Главным условием нашего участия было отсутствие пропаганды милитаризма на территории фестиваля, — фестиваль "без танков-пушек, без призывных участков и прочей экспозиции Министерства обороны", — говорится в сообщении в фейсбуке группы «Элизиум». — В начале июня организаторы это отсутствие нам подтвердили, а мы подтвердили свое участие. Сегодня вместе с извинениями от организаторов, пришла другая информация — Министерство обороны всё же в деле, с зоной техники и пунктом отбора в армию... В данной ситуации, отказ от участия — единственный возможный вариант для группы "Элизиум". Пацифизм и антимилитаризм — для нас не пустые слова».

«Друзья, сообщаем вам, что на "Нашествии" нас не будет, — объявила группа «Порнофильмы». — Сегодня нам поступила информация от организаторов — сотрудничество фестиваля и Министерства обороны все же продолжится, хотя 2 месяца назад, когда мы соглашались на участие, информация была обратной. Никакой пропаганды милитаризма — это было нашим главным условием участия в фестивале "Нашествие". Что ж, в этой ситуации нам не остается ничего, кроме как отказаться от выступления».

По словам фронтмена группы «Йорш» Дмитрия Сокола, одной из причин решения отказаться от участия в «Нашествии» стала солидарность с другими музыкантами.

«Когда уважаемые нами коллективы открыто заявили об этом своим отказом, мы решили поддержать данную позицию таким вот образом, — приводит словам Дмитрия Сокола «Белсат». — Это будет честно и по отношению к нашим фанатам, и по отношению к самой идеологии панк-рока, и к самим себе. Одному очень сложно изменить что-то к лучшему, но если есть хотя бы небольшой шанс быть услышанными и поднять волну, то им обязательно нужно воспользоваться. И, возможно, тогда на хороших рок-фестивалях не будет танков и всего прочего».

Всероссийский фестиваль под открытым небом «Нашествие» проводится радиостанцией «Наше радио» с 1999 года. «Нашествие-2018» пройдет с 3 по 5 августа в Большом Завидово Тверской области. В программе главной сцены фестиваля выступления групп «Ария», «Пикник», «Ленинград», «Кукрынискы», «Алиса» и Вадима Самойлова, еще 70 исполнителей, в том числе Anacondaz, «Пошлая Молли», Гречка, «Кирпичи» и Teguilajazz, сыграют на сцене «Наше 2.0».



