От участия в «Нашествии» отказалась группа «Пошлая Молли»

Украинская рок-группа «Пошлая Молли» приняла решение не участвовать в фестивале «Нашествие-2018».

24 июля в паблике группы в соцсети «Вконтакте» появилось сообщение:

«Друзья! Сегодня мы с удивлением узнали, что в фестивале Нашествие примет участие Министерство обороны РФ. В связи с этим мы не сможем выступить на мероприятии. Там, где музыка — нет места оружию. Приносим извинения всем нашим поклонникам!».

23 июля об отказе участвовать в фестивале «Нашествие» из-за его милитаристской направленности и сотрудничества с Минобороны РФ заявили российские группы «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш».

Как сообщает НСН со ссылкой на оргкомитет «Нашествия-2018», несколько исполнителей заявили о желании заменить в списке участников фестиваля группы, отказавшиеся на нем выступать.

Мнения музыкантов, решивших остаться в лайнапе «Нашествия», приводит The Insider. В частности, Евгений Федоров из группы Tequilajazzz сказал: «Мне тоже очень не нравится вся эта история с танками на рок-фестивале и, мне кажется, игнорирование — это достойный путь, но мы предпочитаем эту систему разрушать изнутри. Потому что это наша возможность выступить и высказать свое мнение непосредственно перед аудиторией, в непосредственной близости от всех этих пушек и танков».

Всероссийский фестиваль под открытым небом «Нашествие» проводится радиостанцией «Наше радио» с 1999 года. «Нашествие-2018» пройдет с 3 по 5 августа в Большом Завидово Тверской области. В программе главной сцены фестиваля выступления групп «Ария», «Пикник», «Ленинград», «Кукрынискы», «Алиса» и Вадима Самойлова, еще 70 исполнителей, в том числе Anacondaz, Гречка, «Кирпичи» и Teguilajazz, сыграют на сцене «Наше 2.0».







