Крупнейшие российские вузы просят Путина реформировать систему госаккредитации

Ассоциация ведущих университетов России (АВУР) и Ассоциация «Глобальные университеты» (АГУ), объединяющие 50 крупнейших университетов России, обратились к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором назвали устаревшей существующую систему государственной аккредитации и предложили ее реформировать.

Письмо подписали председатель совета АВУР, ректор СПбГУ Николай Кропачев, председатель АГУ, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и президент РСПП, председатель Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям Александр Шохин.

«При отсутствии сформированной системы независимой оценки качества образования госаккредитация зачастую сводится только к проверке условий, необходимых для осуществления образовательной деятельности, повторяя процедуры лицензирования, носит исключительно документарный характер», — цитирует письмо «Коммерсантъ».

По мнению авторов документа, эксперты, проводящие проверки, «часто не обладают достаточной квалификацией и репутацией для принятия самостоятельных решений и содержания потенциала вуза и качества образовательной программы».

В АВУР и АГУ считают, что проверки должны проводить не ведомственные эксперты, а уполномоченные федеральные учебно-методические объединения с привлечением профессионального образовательного сообщества. Рейтинг образовательных программ, составляемый по итогам проверок, необходимо публиковать в открытом доступе.

«Важно, что этот рейтинг будет полностью лишен элементов субъективной оценки как чиновников, так и экспертов», — пояснил Ярослав Кузьминов.

В декабре 2016 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила действие образовательной лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) после проверок, выявивших формальные нарушения в документах. В марте 2017 года лицензия ЕУСПб была аннулирована.

21 июня 2018 года стало известно о решении Рособорнадзора отказать в государственной аккредиации на образовательную деятельность Московской высшей школе социальных и политических наук (МВШСЭН, Шанинка). Основанием для этого решения послужило заключение по результатам аккредитационной экспертизы.

Открытое письмо с требованием пересмотреть результаты экспертизы подписали более 250 сотрудников вузов России и других стран. Ученый совет НИУ ВШЭ призвал модернизировать сложившуюся систему аккредитации и лицензирования образовательных программ.



