Университетское сообщество выступило в поддержку Шанинки

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Более 250 сотрудников вузов России и других стран подписали открытое письмо, в котором призвали Рособрнадзор пересмотреть результаты экспертизы, на основании которой была отозвана госаккредитация Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, Шанинка).

О приказе Рособорнадзора об отказе МВШСЭН в государственной аккредиации на образовательную деятельность в отношении программ высшего образования стало известно 21 июня. Основанием для этого решения послужило заключение по результатам аккредитационной экспертизы.

«Невозможно и предположить, что один из ведущих университетов России в области гуманитарных наук может быть лишен аккредитации на основании тех претензий, которые высказаны в опубликованном экспертном заключении», — говорится в письме, опубликованном на сайте проекта «Сноб».

«В заключении экспертизы высказаны претензии к отдельным недостаткам учебных программ, но эти недочеты легко устранимы и, на наш взгляд, не могут служить основанием для лишения вуза государственной аккредитации», — считают авторы письма.

«Мы призываем Рособрнадзор пересмотреть результаты экспертизы, которая привела к лишению аккредитации программ МВШСЭН, — пишут они. — Недочеты в описании компетенций, реализуемых той или иной программой, можно и нужно исправить, но исправление должно стать элементом повседневной работы вуза, а не основанием для ее пресечения. Мы убеждены, что полноценное функционирование МВШСЭН как уникального исследовательского университета будет и впредь способствовать развитию российского высшего образования и повышению его конкурентоспособности на международной арене».

Среди подписавших письмо представители НИУ ВШЭ, РГГУ, РАНХиГС, институтов Российской академии наук, МГУ, Челябинского государственного университета, Воронежского государственного университета, Новосибирского государственного университета, Пермского государственного национального исследовательского университета, Самарского национального исследовательского университета, Европейского университета в Санкт-Петербурге, Кембриджского университета, Нью-Йоркского университета, университетов Колорадо, Огайо, Майами, Мичигана, Пенсильвании, Брюссельского свободного университета, Страсбургского университета, Национального центра научных исследований Франции, Вильнюсского университета и других вузов.







