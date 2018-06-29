Ученый совет НИУ ВШЭ выступил в поддержку Шанинки

Ученый совет Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) распространил заявление, в котором выразил обеспокоенность в связи с отзывом государственной аккредитации Московской высшей школы социальных и политических наук (МВШСЭН, Шанинка).

«Многолетнее партнерство наших вузов позволяет утверждать, что качество подготовки студентов МВШСЭН отвечает высоким стандартам, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте НИУ ВШЭ. — Создавшаяся ситуация вновь демонстрирует неадекватность сложившейся системы аккредитации и лицензирования образовательных программ задаче обеспечения глобальной конкурентоспособности российского высшего образования».

«Необходимо в ближайшее время модернизировать эту систему, которая должна быть направлена в равной степени на борьбу с низким качеством образования и на поддержку инноваций и лучших практик», — считает ученый совет НИУ ВШЭ.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НИУ ВШЭ, решение выступить с заявлением в поддержку Шанинки было принято на заседании ученого совета 22 июня, затем был составлен текст заявления, который был принят большинством голосов по итогам электронного голосования.

О приказе Рособорнадзора об отказе МВШСЭН в государственной аккредиации на образовательную деятельность в отношении программ высшего образования стало известно 21 июня. Основанием для этого решения послужило заключение по результатам аккредитационной экспертизы.

Открытое письмо с требованием пересмотреть результаты экспертизы подписали более 250 сотрудников вузов России и других стран.







