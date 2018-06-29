Встреча в поддержку Шанинки пройдет на площадке InLiberty в Москве

29 июня выпускники, студенты и преподаватели Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, Шанинка) соберутся в пространстве «InLiberty Рассвет», чтобы обсудить будущее вуза.

Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации, пространство «InLiberty Рассвет» расположено на территории бывшего завода у метро «Улица 1905 года», адрес: Столярный пер., д. 3, корп. 1.

Как сообщают организаторы, встреча начнется с круглого стола, в котором примут участие Теодор Шанин, Сергей Зуев и Ирина Прохорова. Модератор — Борис Долгин.

21 июня стало известно о решении Рособорнадзора отказать МВШСЭН в государственной аккредиации на образовательную деятельность в отношении программ высшего образования. Основанием для этого решения послужило заключение по результатам аккредитационной экспертизы.

Открытое письмо с требованием пересмотреть результаты экспертизы подписали более 250 сотрудников вузов России и других стран. Ученый совет НИУ ВШЭ выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность в связи с отзывом госаккредитации МВШСЭН и указал на необходимость пересмотра системы аккредитации и лицензирования образовательных программ.







