Встреча в поддержку Шанинки пройдет на площадке InLiberty в Москве© InLiberty
29 июня выпускники, студенты и преподаватели Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, Шанинка) соберутся в пространстве «InLiberty Рассвет», чтобы обсудить будущее вуза.
Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации, пространство «InLiberty Рассвет» расположено на территории бывшего завода у метро «Улица 1905 года», адрес: Столярный пер., д. 3, корп. 1.
Как сообщают организаторы, встреча начнется с круглого стола, в котором примут участие Теодор Шанин, Сергей Зуев и Ирина Прохорова. Модератор — Борис Долгин.
21 июня стало известно о решении Рособорнадзора отказать МВШСЭН в государственной аккредиации на образовательную деятельность в отношении программ высшего образования. Основанием для этого решения послужило заключение по результатам аккредитационной экспертизы.
Открытое письмо с требованием пересмотреть результаты экспертизы подписали более 250 сотрудников вузов России и других стран. Ученый совет НИУ ВШЭ выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность в связи с отзывом госаккредитации МВШСЭН и указал на необходимость пересмотра системы аккредитации и лицензирования образовательных программ.
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