Павел Дуров рассказал о работе Telegram под блокировкой

© Pavel Durov / Instagram

Сегодня, 13 апреля, основатель Telegram Павел Дуров опубликовал сообщение, в котором рассказал о том, как мессенджер будет работать в условиях блокировки, а также дал рекомендации его российским пользователям.

«Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако стопроцентная доступность сервиса без VPN не гарантирована. В первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно. Независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации», — написал Дуров в соцсети «Вконтакте».

Кроме того, он рекомендовал пользователям мессенджера в случае проблем со связью не удалять и не переустанавливать Telegram. «Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play», — посоветовал Дуров.

Ранее сегодня Таганский районный суд Москвы вынес решение установить ограничение доступа к Telegram на территории России по иску Росомнадзора, поданному в связи с тем, что администрация мессенджера отказалась передать ФСБ ключи шифрования пользовательских сообщений. Юристы Telegram намерены обжаловать сегодняшнее судебное решение в Мосгорсуде.

«Те, кто захотят остаться в данном продукте, знают большое количество способов, каким образом обойти блокировку и продолжать пользоваться тем сервисом, к которому они привыкли», — заявил в связи с блокировкой Telegram заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Что делать пользователям Telegram при его блокировке, сообщили сайты vc.ru и vesti.ru.







