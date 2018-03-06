Фестиваль «Рудник» открыл прием заявок

© International Debut Documentary Film Festival Rudnik / FilmFreeway

До 7 мая открыт прием заявок на участие во II Международном фестивале дебютного документального кино «Рудник», который пройдет с 30 июля по 5 августа на острове Свияжск в 60 км от Казани.

Режиссеры могут присылать свои фильмы через платформу FilfmFreeway. Там же опубликованы условия участия в конкурсе.

В конкурсную программу фестиваля «Рудник» войдут первые работы режиссеров со всего мира. Призовой фонд — 1300 евро. Арт-директор фестиваля — Марина Разбежкина, программный директор — Евгения Марченко.

Помимо кинопоказов на «Руднике» пройдут занятия лаборатории Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, в которой начинающие режиссеры смогут снять свои первые фильмы, и занятия по документальной анимации — их проведут программный директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер и сценарист Александр Родионов. Результаты работы мастерских будут представлены в последний день фестиваля. Прием в мастерские по конкурсу, занятия бесплатные.

В образовательную программу фестиваля также войдут лекции, дискуссии и мастер-классы членов жюри. Их могут свободно посещать все, в том числе и зрители «Рудника».

В прошлом году на фестиваль поступили заявки из Австрии, Аргентины, Армении, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Великобритании, Германии, Голландии, США, Ирландии, Испании, Латвии, Ливана, Польши, России, Румынии, Сербии, Сингапура, Турции, Украины, Финляндии, Франции и Швейцарии.

В конкурсную программу вошли 11 фильмов. По итогам фестиваля были вручены Гран-при за лучший фильм, приз за лучший полнометражный фильм и приз за лучший короткометражный фильм.

Фестиваль организован фондом «Живой город», центром современной культуры «Смена» и музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан







