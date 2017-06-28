В России появился фестиваль дебютных документальных фильмов

С 16 по 20 августа на острове Свияжск в Татарстане пройдет I Международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник». В конкурсную программу фестиваля войдут первые работы студентов и выпускников международных киношкол.

Арт-директор фестиваля «Рудник» — режиссер, сценарист, продюсер, основатель Школы документального кино и театра, выпускница филологического факультета Казанского государственного университета, Марина Разбежкина.

Программный директор — Евгения Марченко, документалист, отборщик и куратор конкурсных программ фестиваля «Послание к человеку».

В конкурсной программе будут соревноваться дебютные полнометражные (40–120 минут) и короткометражные (до 40 минут) документальные фильмы, созданные авторами во время и после обучения в киновузе или киношколе. Во внеконкурсной программе будут показаны дебютные работы татарстанских режиссеров.

Призовой фонд фестиваля — 1300 евро.

В рамках образовательной программы фестиваля пройдет лаборатория Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, в которой смогут принять участие начинающие режиссеры. Параллельно с ней будет работать школа документальной анимации под руководством искусствоведа, программного директора Большого фестиваля мультфильмов Дины Годер и сценариста Александра Родионова.

Также на фестивале пройдут лекции, дискуссии и мастер-классы членов жюри, посвященные документальному кино и другим документальным формам самовыражения.

Остров-село Свияжск находится в 60 км от Казани при слиянии трех рек — Волги, Свияги и Щуки, население — 250 человек. Свияжск был основан в 1551 году, до Октябрьской революции был уездным центром Свияжского уезда Казанской губернии, в советское время здесь сначала располагались исправительно-трудовая колония и тюрьма НКВД, а затем — специализированные лечебные учреждения.

На территории Свияжска находятся православные церкви и монастыри, а также Музей гражданской войны, Музей истории Свияжска, Художественная галерея и другие экспозиции музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Марина Разбежкина:

«В мире — тысячи и тысячи фестивалей. Самые знаменитые — не в столицах. Маленькие европейские городки борются за право иметь у себя фестиваль — единственный и уникальный. И через какое-то время становятся Каннами, мировой столицей кино. У нас тоже есть амбиции. Не такие масштабные. Но почему бы Свияжску не стать местом, где начинающие режиссеры из разных стран впервые показывают свои работы, обсуждают их со зрителями, знакомятся друг с другом и, вернувшись домой, рассказывают какие чудесные зрители смотрели их кино, какой дивной красоты были реки вокруг, как невероятны волжские закаты и восходы, как прекрасны фрески в Успенском монастыре? Еще очень важно, что это фестиваль документального кино. Я посвятила доку всю свою жизнь и хочу, чтобы вы тоже полюбили этот мир, где время, пространство и человек приближаются к нам так близко, как это невозможно в реальной жизни. Документальное кино учит нас видеть».

Фестиваль организован Фондом «Живой город», Центром современной культуры «Смена» и Музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан



