Фестиваль «Рудник» подвел итоги© Фестиваль «Рудник»
Объявлены победители I Международного фестиваля дебютного документального кино «Рудник», который проходил на острове Свияжск в Татарстане с 16 по 20 августа.
По решению жюри международного конкурса, в состав которого входили драматург и сценарист Любовь Мульменко, поэт и прозаик Эдгар Бартенев и кинокритик, заместитель главного редактора COLTA.RU Михаил Ратгауз, призы получили:
Гран-при за лучший фильм фестиваля (800 евро):
«Огонь», реж. Надя Захарова (60 мин., Россия, 2016)
Приз за лучший полнометражный фильм (300 евро):
«В центре циклона», реж. Лиза Козлова (44 мин., Россия, 2016)
Приз за лучший короткометражный фильм (200 евро):
«По течению: демон и я», реж. Рокко Ди Менто (36 мин., Германия, 2016)
Также были вручены призы в трех других номинациях:
Приз от редакции газеты «Вечерняя Казань» (100 евро):
«Бар в Кавасаки», реж. Саяка Мизуно (40 мин., Швейцария, 2016)
Приз зрительских симпатий по результатам зрительского голосования среди фильмов внеконкурсной программы:
«Николай и арбузный рай», реж. Денис Платонихин (44 мин., Россия)
Приз анонимного кинокритика (200 евро):
«Олег Евгеньевич», реж. Линара Багаутдинова (22 мин., Россия, 2017)
Фестиваль «Рудник» был организован Центром современной культуры «Смена», Фондом «Живой город» и Музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан
Партнеры фестиваля: посольства Швейцарии и Финляндии в России, Польский культурный центр в Москве, Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, фонд «Сфорцандо» и компания «Сестрица»
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