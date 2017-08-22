Фестиваль «Рудник» подвел итоги

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Объявлены победители I Международного фестиваля дебютного документального кино «Рудник», который проходил на острове Свияжск в Татарстане с 16 по 20 августа.

По решению жюри международного конкурса, в состав которого входили драматург и сценарист Любовь Мульменко, поэт и прозаик Эдгар Бартенев и кинокритик, заместитель главного редактора COLTA.RU Михаил Ратгауз, призы получили:

Гран-при за лучший фильм фестиваля (800 евро):

«Огонь», реж. Надя Захарова (60 мин., Россия, 2016)

Приз за лучший полнометражный фильм (300 евро):

«В центре циклона», реж. Лиза Козлова (44 мин., Россия, 2016)

Приз за лучший короткометражный фильм (200 евро):

«По течению: демон и я», реж. Рокко Ди Менто (36 мин., Германия, 2016)

Также были вручены призы в трех других номинациях:

Приз от редакции газеты «Вечерняя Казань» (100 евро):

«Бар в Кавасаки», реж. Саяка Мизуно (40 мин., Швейцария, 2016)

Приз зрительских симпатий по результатам зрительского голосования среди фильмов внеконкурсной программы:

«Николай и арбузный рай», реж. Денис Платонихин (44 мин., Россия)

Приз анонимного кинокритика (200 евро):

«Олег Евгеньевич», реж. Линара Багаутдинова (22 мин., Россия, 2017)

Фестиваль «Рудник» был организован Центром современной культуры «Смена», Фондом «Живой город» и Музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан

Партнеры фестиваля: посольства Швейцарии и Финляндии в России, Польский культурный центр в Москве, Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, фонд «Сфорцандо» и компания «Сестрица»



