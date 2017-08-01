Фестиваль дебютных документальных фильмов «Рудник» объявил программу

Кадр из фильма «Девушки из Уагадугу» © Momento Film

Сегодня, 1 августа, объявлена конкурсная программа и состав жюри I Международного фестиваля дебютного документального кино «Рудник», который пройдет с 16 по 20 августа на острове Свияжск в Татарстане.

На фестиваль поступили заявки из Австрии, Аргентины, Армении, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Великобритании, Германии, Голландии, США, Ирландии, Испании, Латвии, Ливана, Польши, России, Румынии, Сербии, Сингапура, Турции, Украины, Финляндии, Франции и Швейцарии.

Для участия в конкурсной программе отобраны 11 фильмов:

«En la Boca» (Швейцария-Аргентина, 2016), реж. Маттео Гарильо;

«Бар в Кавасаки» (Kawasaki Keirin, Швейцария, 2016), реж. Саяка Мизуно;

«В центре циклона» (Россия, 2016), реж. Лиза Козлова;

«Девушки из Уагадугу» (Ouaga Girls, Буркина Фасо-Франция-Швеция-Катар, 2017), реж. Тереза Траоре Дальберг;

«Луна, солнце и мушкетеры» (The Moon The Sun and The Musketeers, Армения, 2016), реж. Ваагн Хачатря;

«Небесная гармония» (Россия, 2017), реж. Таня Рахманова;

«Огонь» (Россия, 2016), реж. Надя Захарова;

«Олег Евгеньевич» (Россия, 2017), реж. Линара Багаутдинова;

«По течению: демон и я» (The Demon, the Flow and Me, Германия, 2016), реж. Рокко Ди Менто;

«Причастие» (Communion, Польша, 2016), реж. Анна Замэцка;

«Черная дыра» (Black Hole Mama, Финляндия, 2016), реж. Хайди Пииройнен.

Жюри конкурсной программы присудит три денежных приза — Гран-при за лучший фильм фестиваля, приз за лучший полнометражный фильм и приз за лучший короткометражный фильм. Призовой фонд фестиваля составляет 1300 евро.

Также сегодня стал известен состав жюри фестиваля, в него вошли кинокритик, заместитель главного редактора COLTA.RU Михаил Ратгауз, драматург и сценарист Любовь Мульменко и режиссер, поэт и прозаик Эдгар Бартенев.

Каждый из них даст мастер-класс — Михаил Ратгауз расскажет о жанре I-movie, дневниковом кино о себе, тема мастер-класса Эдгара Бартенева — «Языки кино: как мы их выбираем и как они выбирают нас», тема мастер-класса Любови Мульменко — «Верю/не верю. Документальная фактура в игровом кино: как правда жизни превращается в полуправду». Кроме того, в образовательной программе мастер-класс «Режиссер как свидетель и как участник» арт-директора фестиваля режиссера Марины Разбежкиной.

Во внеконкурсной программе фестиваля будут показаны дебютные документальные фильмы режиссеров, живущих и работающих в национальных республиках Поволжья.

На церемонии открытия с 16 августа выступят музыканты Сергей Старостин и Ольга Лапшина. Закроет фестиваль 20 августа предпремьерный показ оперы Александра Маноцкова «Сны Иакова, или Страшно место».

Вход на все события фестиваля — свободный.

Фестиваль «Рудник» организован Центром современной культуры «Смена», Фондом «Живой город» и Музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан



