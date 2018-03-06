Презентация «Дневника» Али Феруза пройдет в Москве

© Александра Сорочинская

10 марта в книжном магазине «Фаланстер» в Москве состоится презентация книги «Дневник» журналиста Али Феруза, в которой он рассказывает о своей жизни в московском Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).

Начало в 20:00, вход свободный по предварительной регистрации, возрастное ограничение — 18+. Организаторы презентации — Профсоюз журналистов и работников СМИ (ПЖ) и «Театр.doc».

Текст книги основан на записях, которые Али Феруз вел в первые месяцы в ЦВСИГе. Автор делится своими мыслями и переживаниями, историями людей, которые были с ним рядом. Первыми с этим произведением познакомились зрители «Театра.doc» на читке «Дневника» в ноябре 2017 года.

С идеей издать записи выступил журналист и член ПЖ Павел Никулин. Предисловия к книге написали спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко и художественный руководитель «Театра.doc» Михаил Угаров. Послесловие подготовила Ольга Романова, журналист и глава благотворительного фонда помощи заключенным «Русь сидящая». Редактурой рукописи занимались спецкор «Новой газеты» Никита Гирин и режиссер «Театра.doc» Зарема Заудинова, а над финальной версией работала заместитель главного редактора самиздата «Батенька, да вы трансформер» Ольга Бешлей. Справку о ЦВСИГе Сахарово подготовил журналист Дмитрий Ребров. Текст сопровождают иллюстрации петербургской художницы Натальи Ямщиковой.

«Дневник» издан в московской типографии «Буки-Веди». Книга напечатана на 64 страницах мелованной бумаги формата A5 с полноцветными иллюстрациями тиражом 1000 экземпляров. Ориентировочная стоимость в рознице — 300 рублей. Возрастное ограничение — 18+.

Фрагменты «Дневника» опубликовали «Батенька, да вы трансформер», «Медиазона» и «Такие дела».

10 марта в «Фаланстере» книгу будут представлять Али Феруз (по видеосвязи), Наталья Ямщикова, Ольга Бешлей, Михаил Угаров, Зарема Заудинова и Павел Никулин.

12 марта книга поступит в продажу в книжные магазины Москвы и Петербурга.

Журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (псевдоним – Али Феруз) 1 августа 2017 года под предлогом проверки документов задержала полиция. В тот же день суд приговорил его к выдворению в Узбекистан и содержанию в ЦВСИГ. Через три дня Европейский суд по правам человека запретил выдворение журналиста на родину, где ему угрожают пытки и тюремное заключение. Суд апелляционной инстанции принял во внимание этот запрет, но сформулировал решение таким образом, что исполнительные и правоохранительные органы могли интерпретировать его как запрет на выезд Али Феруза в любую страну.

Хотя еще в начале августа готовность принять Али Феруза и предоставить ему статус беженца выразила Германия, российские власти отказывались согласовать его выезд. Освобождения журналиста добивались редакция «Новой газеты», общественные организации и активисты, адвокаты.

15 февраля 2018 года после шести с половиной месяцев содержания в ЦВСИГ Али Феруз покинул Россию и вылетел в Германию.



